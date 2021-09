Venezuela rechaza las amenazas de EEUU, que advierte de sanciones de Canadá y la UE

CARACAS (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, desacreditó este jueves las declaraciones del representante diplomático de EE.UU. para el país caribeño, James Story, quien aseguró que Canadá y la Unión Europea estudian “nuevas sanciones” para la nación suramericana “en caso de que no haya resultados en la negociación” del Gobierno y oposición.

Rodríguez le respondió a Story -quien no explicó por qué conoce él las intenciones de terceros países que nada tienen que ver con el que él representa-, a través de Twitter, que Venezuela no atenderá a sus “presiones y espumarajos”.

“En primer lugar, señor Jimmy, cálmese. Lo noto ofuscado. En segundo lugar, es de una estupidez palmaria pensar ni remotamente que a estas alturas atenderemos sus presiones y espumarajos. En tercer lugar, mientras con más sanciones amenacen a Venezuela nuestra respuesta será la misma”, dijo el presidente del Parlamento.

El también representante de la delegación del Gobierno venezolano en las negociaciones con la oposición señaló que “hay en Venezuela unas elecciones libres (y son) este próximo 21 de noviembre”.

“Si no, pregúnteles a sus amiguis de la Plataforma Unitaria (que) inscribieron todas las oposiciones 65.000 candidatos” para los comicios regionales y locales.

Además, Rodríguez sugirió a Story que “agarre a sus perritos falderos (el presidente colombiano Iván) Duque, (el expresidente Álvaro) Uribe, etc” y que se “tome un tecito de valeriana”, ya que al chavismo “no le importa su opinión de extranjero porque este diálogo es entre venezolanos y venezolanas”, aunque “tras bastidores de la Plataforma Unitaria “está quien está”, en referencia a los gobiernos de EE.UU. y Colombia.