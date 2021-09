Campaña para alentar a educadores y estudiantes a vacunarse

ALBANY.- La gobernadora Kathy Hochul dio a conocer esta semana una campaña de Vax to school para alentar a los educadores y estudiantes a vacunarse, y dijo que los empleados estatales deben ser vacunados antes del 12 de octubre o enfrentar pruebas semanales.

Esta última directiva también se aplicará a los trabajadores de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y la Port Authority of New York and New Jersey.

Los trabajadores de la salud en hospitales y hogares de ancianos deben estar vacunados antes del 27 de septiembre, sin opción de realizar la prueba.

Los trabajadores de la salud en las agencias de atención domiciliaria, los hospicios y las instalaciones de atención para adultos deben estar vacunados antes del 7 de octubre, también sin opción de prueba.

Los estudiantes de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) deben estar completamente vacunados antes del 27 de septiembre, sin opción de hacerse la prueba en lugar de vacunarse, señaló la Gobernadora.

Hochul agregó que continúa explorando su autoridad para exigir las vacunas de manera más amplia, pero está tomando estos pasos iniciales para ver sus resultados.

Hochul, sin embargo, reconoció que los mandatos de la vacuna podrían exacerbar una escasez de trabajadores ya existente en la industria de la salud.

Dijo que cualquier escasez causada por la exigencia de vacunas vale la pena para proteger la seguridad de los ancianos y los vulnerables.

Pero en muchos hospitales hay trabajadores, incluidos médicos y enfermeras, que están siendo despedidos o renunciando en lugar de ser obligados a vacunarse.

“Vamos a llegar a un nivel de crisis con respecto a la dotación de personal y no quiero llegar a eso. Estoy tratando de hacer lo que puedo para trabajar con los sindicatos y llegar a un acuerdo”, precisó la funcionaria.

La Gobernadora anunció los planes para financiar una campaña de marketing digital para vacunar a estudiantes y maestros, un nuevo sitio web para que los padres y tutores se mantengan actualizados sobre la información y los recursos para que las escuelas organicen eventos de vacunación.

El sitio web es https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers.

Los recursos están disponibles en https://covid19vaccine.health.ny.gov/educational-assets.

Hochul también aprovechó el momento para celebrar la implementación de la Ley HERO del Estado, que fue promulgada por el exgobernador Andrew Cuomo en mayo pasado.

La ley entonces, según Hochul, no tenía ningún mecanismo para hacerla cumplir. El Departamento de Salud del Estado, durante el feriado del Día del Trabajo, designó al COVID-19 como una enfermedad infecciosa transmitida por el aire altamente contagiosa según la Ley HERO, lo que permite ciertas protecciones para los trabajadores.

Hochul, quien se postula para ser Gobernador el próximo año, compartió el escenario con los patrocinadores del proyecto de ley, el senador estatal Michael Gianaris y la asambleísta Karines Reyes, una enfermera registrada.

El presidente del sindicato de AFL-CIO del estado de Nueva York, Mario Cilento, junto con la Gobernador, elogió el enfoque de Hochul para proteger a los trabajadores del virus.