Investigarán acusaciones de racismo en Departamento de Policía

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Los funcionarios de la Ciudad acordaron iniciar una investigación independiente de las acusaciones de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y de una organización de oficiales minoritarios del Departamento de Policía, acerca de un patrón y una práctica generalizados de trato desigual en el Departamento basado en la raza.

La presidenta del Concejo Municipal, Aidee Nieves, declaró que ella y el concejal Jorge Cruz se reunieron con el fiscal de la Ciudad, el martes pasado por la mañana, y les dijeron que se llevaría a cabo una investigación externa.

“Ellos van a contratar a un abogado externo para que haga la investigación y nos han asegurado que será una investigación exhaustiva”, señaló Nieves.

La oficina del Alcalde confirmó también que se llevará a cabo una investigación.

“Se ha asignado un investigador independiente para investigar todas las quejas presentadas por los Bridgeport Guardians. Como ahora se trata de una investigación activa, la Ciudad no puede comentar en este momento”, expresó Rowena White, portavoz del alcalde Joe Ganim.

Pero el presidente de Bridgeport Guardians, Davon Polite, dijo que están insistiendo en una investigación federal.

Sostuvo que la Ciudad pagará por un abogado externo y terminará obteniendo el resultado que quieren los funcionarios municipales.

“Una investigación federal es la única forma de obtener una investigación imparcial y justa”, dijo Polite.

La oficina local de la NAACP y los Bridgeport Guardians solicitaron recientemente una investigación externa y que el Departamento de Policía sea asumido por la supervisión federal, luego de una demanda contra la Ciudad por parte del ex capitán de policía Mark Straubel.

Straubel afirmó en la demanda, presentada en el Tribunal Superior, que el ex jefe de policía Armando Pérez a menudo usaba un lenguaje racista y fantaseaba con eliminar a los oficiales afroamericanos.

Straubel también afirmó en la demanda que, como el principal ayudante de Pérez, fue testigo de cómo Pérez a diario “participaba en comentarios racistas”.

Pérez, de 65 años, fue sentenciado en abril pasado a un año y un día de prisión después de que él y el ex director de personal de la Ciudad, David Dunn, se declararan culpables en octubre pasado de conspiración para cometer fraude electrónico y hacer una declaración falsa al FBI.

Dunn fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Ambos fueron acusados ​​de manipular el proceso de examen para convertir a Pérez en jefe del Departamento.

En una carta enviada a Nieves y otros miembros del Concejo Municipal, los Bridgeport Guardians señalaron que los oficiales afroamericanos están “siendo sometidos a un ambiente de trabajo hostil, prácticas laborales injustas y disciplinas injustas impartidas por la jefa interina Rebeca García”.

La carta también da el ejemplo de un despachador de policía afroamericano que recientemente ganó un acuerdo contra la Ciudad por su demanda por discriminación en un tribunal federal.

La carta dice: “el patrón y la práctica de comportamiento discriminatorio del Departamento de Policía de Bridgeport ha tenido un impacto adverso en la moral, la salud mental, el bienestar, el desarrollo profesional y la reputación de los oficiales”.

Nieves dijo que los Bridgeport Guardians tienen buenas intenciones de sacar a la luz la situación en el Departamento de Policía.

“Hubo otros miembros de la Junta que tienen preocupaciones similares, así que el concejal Cruz y yo nos reunimos con el fiscal de la Ciudad y nos aseguraron que se tomarían las medidas adecuadas”, finalizó Nieves.