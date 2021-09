CT tiene una de las tasas más altas de nueva variante de COVID-19

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Connecticut tiene una de las tasas más altas del país de la variante Mu, la última mutación de COVID-19 que podría resultar incluso más transmisible y más resistente que la Delta, ahora dominante contra las vacunas actuales.

Connecticut, con 73 casos de la variante Mu reportados hasta el sábado pasado, tenía la cuarta proporción más alta de casos de Mu después de Alaska, Hawai y Maine.

Pero los casos todavía representan solo alrededor del 1 por ciento de todos los casos en cada Estado.

California informó la mayoría de los casos de la variante Mu durante el fin de semana del Día del Trabajo con 384, aunque eso representó solo el 0.2 por ciento de todas las muestras secuenciadas en el Estado.

El primer caso de Mu en Connecticut se identificó el 25 de marzo pasado.

Su caso más reciente fue el 7 de agosto.

La variante Mu, identificada por primera vez en Colombia en enero, ahora se ha extendido a 42 países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasificó como una variante de interés el 30 de agosto.

Las mutaciones se clasifican como variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de gran consecuencia, ya que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúan monitoreándolas sin una clasificación.

Algunos estudios preliminares indican que las múltiples mutaciones de Mu podrían hacerla más resistente a los anticuerpos producidos por las vacunas actuales.

Su transmisibilidad aún es incierta, pero los casos de Mu rápidamente representaron hasta un tercio de las infecciones en Colombia.

En Bélgica, 21 residentes vacunados de un hogar de ancianos se infectaron recientemente con la variante Mu, lo que provocó siete muertes.

“Los cambios en el virus pueden hacer que pueda evadir algunas de nuestras defensas inmunológicas, pero aún no hay evidencia de que sea más transmisible”, expresó la doctora Virginia Bieluch, jefa de Infectious Diseases en The Hospital of Central Connecticut en New Bretaña.

Las variantes son la evolución natural de una enfermedad.

“Cada variante de COVID-19 se vuelve mejor para sobrevivir a los mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunológico, lo que significa que cada cepa se vuelve más contagiosa”, expresaron los expertos.

La variante Mu comparte 17 mutaciones con otras variantes relacionadas con una mayor transmisibilidad, evitación de anticuerpos generados por las vacunas y supresión del sistema inmunológico.

“Los virus se copian a sí mismos cuando llegan a nuestro cuerpo y al no estar vacunados y no usamos máscaras, le damos al virus un hogar en nuestro tracto respiratorio y pueden copiarse a sí mismos. Y cuando se copia a sí mismo, pueden convertirse a un virus más potente, como el que estamos viendo con la variante Delta, en términos de que es más adecuado para transferir de persona a persona”, precisó Bieluch.

La mayoría de las variantes de COVID-19 tienen síntomas similares, enumerados por los CDC:

– Fiebre o escalofríos.

– Tos

– Falta de aire o dificultad para respirar

– Fatiga

– Dolores musculares o corporales.

– Dolor de cabeza.

– Nueva pérdida del gusto u olfato

– Dolor de garganta

– Congestión o secreción nasal

– Náuseas o vómitos

– Diarrea