Esperan que Gobernador imponga mandato de vacunación para personal de atención domiciliaria

HARTFORD.- Will Hermann, que tiene 29 años y vive con una forma de distrofia muscular, confía en los dos asistentes de cuidado personal que pasan un total de 75 horas a la semana con él.

Los trabajadores de atención domiciliaria están completamente vacunados contra el COVID-19, un consuelo para Hermann, quien también ha sido inmunizado, pero no puede usar una máscara.

“Es muy importante, porque no quiero contagiarme. Tengo debilidad muscular general y eso afecta mi respiración. Tengo ciertos respiradores que uso, así que me preocupan los síntomas respiratorios del COVID-19, declaró el paciente.

Sin embargo, actualmente no existe un requisito en todo el Estado de que los empleados de atención domiciliaria se vacunen. Y con miles de personas que dependen de esos trabajadores, incluidos muchos residentes ancianos y personas con discapacidades, no todos están en el mismo barco que Hermann.

“Es difícil contratar gente. Entonces, algunas personas podrían terminar atrapadas con personas que no quieren vacunarse y no hay otra alternativa. No tuve que preguntarles a mis ayudantes, todos eligieron hacerlo por su cuenta. Pero sé que algunas personas probablemente no tengan tanta suerte”, comentó Hermann, residente de Suffeld.

Algunos líderes en el sector de la atención domiciliaria esperan que el gobernador Ned Lamont imponga un mandato de vacunas para el personal de toda la industria.

Lamont ha ordenado que los trabajadores en los hogares de ancianos, centros de vida asistida, hogares de atención residencial, hospitales de enfermedades crónicas, centros de atención intermedia y comunidades residenciales administradas sean inmunizados contra el coronavirus antes del 7 de septiembre, pero dejó a los trabajadores de atención domiciliaria fuera de ese requisito.

Un portavoz de Lamont dijo que no hay planes inmediatos para expandir el edicto para incluir a los empleados de atención domiciliaria, pero el Gobernador no lo ha descartado.

“El pedido inicial se centró en las instalaciones de congregación de mayor riesgo. Como hemos visto a lo largo de la pandemia, los hogares de ancianos tenían el potencial de salirse de control en algunos puntos o, si no fuera de control, de ver un aumento sostenido en los casos”, expresó el portavoz de Lamont, Max Reiss.

“Esa fue la justificación. No significa que no sucederá en el futuro, pero a partir de ahora, los trabajadores de atención domiciliaria no están en el alcance”, agregó.

Pero a medida que la variante Delta se propaga, aumentando los casos y las hospitalizaciones, las personas que dependen de la atención domiciliaria están cada vez más preocupadas por si los trabajadores están vacunados.

“Varias agencias me han dicho que sus pacientes solicitaron un miembro del personal solo vacunado”, comentó Tracy Wodatch, presidenta y directora ejecutiva de la Connecticut Association for Healthcare at Home, que representa a 54 organizaciones de atención domiciliaria.

“Eso puede ser un poco engorroso, porque hay un número limitado de personal y algunos no están vacunados. Todavía llevan puesto el equipo de protección adecuado. Pero los miembros de la familia dicen: ‘No, solo si está vacunado, puede entrar’”.

Las agencias de atención domiciliaria pueden implementar sus propios mandatos, y algunas lo han hecho. Otros están utilizando incentivos para atraer a los trabajadores a que se vacunen.

Pero no todos los empleados de atención domiciliaria trabajan para una agencia.

Hay alrededor de 24 mil asistentes de cuidado personal sindicalizados y autodirigidos en el Estado, estimaron funcionarios de la industria.

Esos trabajadores ayudan a las personas a bañarse, vestirse, arreglarse y otras tareas.

Y todavía hay docenas de agencias que aún no han exigido a los empleados que se vacunen.

La industria se enfrenta a una escasez de trabajadores, lo que complica la decisión de imponer un mandato.

Además de los asistentes de cuidado personal, el sector de cuidado en el hogar incluye trabajadores que brindan asistencia médica (con licencia del Departamento de Salud Pública y certificados por Medicare) y aquellos que ofrecen servicios de compañía y amas de casa. Algunos empleados brindan cuidados paliativos.

Alrededor del 15% al ​​20% de las agencias que representa Wodatch han ordenado a su personal que se vacune.

El requisito de Lamont para trabajadores de hogares de ancianos, empleados de centros de vida asistida y otros entra en vigencia el martes. Eso también ha alimentado la preocupación de que el personal que no quiere vacunarse pueda acudir en masa al sector de atención domiciliaria, donde no existe tal edicto.