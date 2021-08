Buscan prohibir algunos pesticidas no orgánicos en propiedades municipales

- Publicidad -

STAMFORD.- Se espera que la Junta de Representantes vote el próximo mes sobre la prohibición del uso de pesticidas no orgánicos en las propiedades de la Ciudad, con el objetivo de no dañar la salud de las personas y del medioambiente.

Según la ordenanza propuesta, se requeriría que la Ciudad use solo pesticidas y fertilizantes orgánicos en cualquier propiedad que posea, ocupe o controle, incluidas calles, aceras, parques, campos deportivos y playas.

La ordenanza propuesta, que entraría en vigor el próximo año, también destaca los productos que contienen el herbicida glifosato, Herbicida 2,4-D, el fumigante de suelo 1,3-D, el insecticida clorpirifos e insecticidas neonicotinoides.

La legislación incluye algunas excepciones que permitirían el uso de productos no orgánicos en determinadas situaciones. Pero hay menos excepciones para los productos que contienen cualquiera de esas cinco sustancias controvertidas.

El comité votó unánimemente para recomendar la ordenanza para su adopción final.

La Junta de Representantes en pleno está programada para considerarla el 8 de septiembre.

El patrocinador principal de la ordenanza propuesta es la representante Nina Sherwood (D-8), quien dijo que se basa en la salud del medio ambiente y en la seguridad de las personas”.

“Como muchos de ustedes saben, he pasado dos años y medio investigando esta ordenanza. He trabajado con todos los departamentos de la Ciudad a los que afecta esta ordenanza y he elaborado este lenguaje de manera que Stamford la pueda ejecutar con la menor cantidad de recursos posible”, expresó Sherwood.

Parte de la reunión del martes pasado consistió en una audiencia pública, donde 10 personas, en su mayoría residentes de la Ciudad, hablaron en apoyo de la ordenanza propuesta.

Entre los oradores se encontraba Leigh Shemitz, presidente del grupo ecológico sin fines de lucro SoundWaters, quien dijo que los productos químicos que se depositan en el suelo se mueven río abajo y terminan en la zona costera de Long Island Sound, donde son absorbidos por los animales.

Otro orador, Daniel Raichel, director interino de la iniciativa de polinizadores del Natural Resources Defense Council, apoyó particularmente la prohibición de los neonicotinoides o neonics.

Si se aprueba, la ordenanza requeriría que el director de operaciones de Stamford presente un informe anual que enumere los productos que utiliza en las propiedades de la Ciudad.

El Representante J. R. McMullen (R-18), instó al Comité de Operaciones a enmendar el lenguaje para requerir que el informe también considere los costos asociados con la prohibición de productos no orgánicos, así como sus efectos en el “tiempo de campo disponible”.

El Alcalde David Martin dijo que sería difícil medir el costo real y también sería un desafío cuantificar los beneficios de la ordenanza.

Aun así, Martin dijo que la Ciudad trataría de estimar los impactos de la ordenanza, incluidos los financieros.

Otra pregunta que se planteó durante la reunión fue cómo afectaría la ordenanza a las escuelas.

La ordenanza requeriría productos orgánicos para los terrenos de la escuela, a menos que la ley “permita expresamente el uso de productos no orgánicos en esos lugares”.

Dana Lee, abogada del departamento de leyes de la Ciudad, dijo que la Junta de Educación sigue las pautas estatales cuando se trata del uso de pesticidas en la propiedad escolar.