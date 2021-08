Más de 100 residentes de CT pueden quedar varados en Afganistán

- Publicidad -

HARTFORD – Los grupos militares y de refugiados de los Estados Unidos están trabajando para evacuar a más de 100 residentes de Connecticut que se encuentran entre los miles que aún quedan atrapados en Afganistán.

Mientras tanto, hasta mil refugiados de Afganistán podrían ser reasentados en Connecticut, informó Chris George, director ejecutivo de Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS) en New Haven.

George dijo que su agencia está trabajando directamente con 65 residentes de Connecticut en Afganistán mientras el ejército está tratando de reunirse antes del 31 de agosto, fecha límite para sacar a los estadounidenses de ese país asiático.

George dijo que el número total de residentes de Connecticut varados en Afganistán podría ser el doble o incluso mayor, según sus estimaciones.

El senador federal Richard Blumenthal, quien sostuvo una reunión con Chris George y el senador federal Chris Murphy en el Capitolio estatal el martes pasado, estuvo de acuerdo en que el número podría llegar a 200 personas vinculadas a Connecticut.

Ambos senadores dijeron que el esfuerzo para sacar a los estadounidenses y aliados de Afganistán debería continuar el tiempo que sea necesario, incluso si lleva más tiempo que el de 31 de agosto, fecha límite establecida por el presidente Joe Biden.

Aquellos con vínculos con Connecticut han estado en Afganistán por una amplia variedad de razones, incluidos los que asistieron a bodas y funerales de familiares y que pensaron que podrían salir más rápido.

“Son estadounidenses afganos. La mayoría son titulares de la tarjeta verde porque no han cumplido los cinco años para ser residentes estadounidenses y naturalizarse. Algunos son niños que nacieron aquí y son ciudadanos estadounidenses. Me imagino que si el IRIS conoce a 65 personas, entonces debe haber al menos la misma cantidad, probablemente el doble, en el resto de Connecticut”, comentó George luego de una reunión en el Capitolio estatal en Hartford.

Las condiciones para quienes huyen de Afganistán son pésimas, mientras los talibanes se están acercando, agregó.

Los talibanes ya han impedido que algunas personas lleguen al aeropuerto internacional de Kabul, el último lugar para salir del país en una situación

Murphy, quien preside el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado que supervisa Afganistán, dijo que espera supervisar las “audiencias exhaustivas” que analizarán no solo la evacuación que, según los críticos fue una chapuza, sino también un análisis retrospectivo completo de los 20 años de guerra librada por los Estados Unidos desde que las tropas derrocaron a los talibanes, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en suelo estadounidense.

Mientras el ejército estadounidense y otros están trabajando para sacar a los ciudadanos estadounidenses de Afganistán, los funcionarios ya se están preparando para que los refugiados lleguen a Connecticut.

“Connecticut podría acoger a mil o más refugiados. Hicimos eso en 2016 cuando llegaron los sirios. Este es un estado rico y generoso. Existe una larga historia de filantropía y acogida de refugiados, y la gente de Connecticut se da cuenta del valor de acoger a los refugiados. Lo hacen por razones humanitarias, pero también saben que hay una especie de bonificación. Nos hacen más fuertes, nos hacen un mejor lugar para vivir“, comentó George.

La organización de George en New Haven trabajará con los refugiados, al igual que el Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI), con sede en Bridgeport.