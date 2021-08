EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Vacunas contra COVID-19

El centro comunitario Neighbors Link de Westchester recuerda a las personas que las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas, incluso aunque no tenga seguro médico.

De acuerdo con el centro, tiene preguntas o necesita ayuda para programar una cita de vacunación pueden llamar al 914-666-3410.

Las oficinas de Neighbors Link de Westchester se encuentran en

27 Columbus Avenue, Mount Kisco.

Para mayor información pueden ingresar a la web www.neighborslink.org o enviar un correo electrónico a [email protected].

Welcome To The Carnival

La East Norwalk Association Library llevará a cabo una jornada familiar llamada Welcome To The Carnival, el sábado 21 de agosto, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en 51 Van Zant Street, East Norwalk.

De acuerdo con los promotores, las familias podrán disfrutar de juegos, cabina de fotos y un tobogán, además de otras sorpresas.

Para mayor información, pueden llamar al 203-838-0408 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Taller de PowerSchool

El martes 24 de agosto, de 9:00 a 10:30 de la mañana, y el jueves 26 de agosto, de 5:00-6:30 de la tarde, la Spanish Community of Wallingford (SCOW), brindará un taller sobre la aplicación PowerSchool, que sirve para que los padres de familia revisen calificaciones y asignaciones.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán a iniciar sesión en PowerSchool, a navegar en la aplicación para revisar calificaciones y asignaciones, y aprender a llenar formularios y documentos importantes.

El taller se brindará en 284 Washington Street, Wallingford.

Para mayor información, pueden llamar al 203-265-5866.

Donación de sangre

El miércoles 1º de septiembre, de 12:00 del mediodía a 6:00 de la tarde, en 7-11 South Broadway, salón 402, White Plains, el Formé Medical Center llevará a cabo una jornada de donación de sangre llamada This is the time to be a hero (Este es el tiempo para ser un héroe).

De acuerdo con los promotores, los visitantes deben portar una máscara en todo momento.

Una persona no puede donar si tuvo una prueba positiva para COVID-19, si tuvo síntomas en los últimos 14 días o si está en cuarentena.

Para programar una cita, pueden llamar al 1-800-933-2566.

Inglés para la salud

El centro comunitario Building One Community (B1C) brindará un programa llamado “Inglés para la salud”, dirigido a las personas que les gustaría ser contratadas en el sector de la salud, pero necesitan mejorar su inglés su inglés.

De acuerdo con los promotores, esta clase enseña el vocabulario, la gramática y habilidades de servicio al cliente necesario en el campo de la salud y les da la oportunidad a los participantes de continuar sus estudios en el programa de Asistente de Cuidado en el Hogar con el Norwalk Community College (NCC) y Building One Community (B1C).

Para inscribirse u obtener más información, pueden llamar al 475-333-9216.

Además, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3j0ztlM.

Buscando artistas inmigrantes

El centro comunitario Building One Community (B1C)y RAGETIME están buscando artistas inmigrantes que se identifiquen como BIPOC (personas afroamericanas, indigena, o de color) para mostrar su arte durante el evento de la “Semana de Bienvenida” del centro comunitario .

De acuerdo con los promotores, el tema es “Metamorfosis”, una expresión artística que retrata la metamorfosis personal en lo que se refiere a la justicia social racial y la experiencia inmigrante.

Las obras de arte se exhibirán en B1C del 18 de septiembre al 15 de octubre. La recepción de artistas será el 18 de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El tamaño de la obra de arte se evaluará individualmente y puede ser artes visuales de cualquier medio (pintura, dibujo, escultura o fotografía). Las personas deben enviar un correo electrónico lo antes posible si desea enviar su obra de arte. Los organizadores aceptarán las solicitudes hasta el 24 de agosto

Para obtener más información de este evento o para enviar sus obras de arte, pueden enviar un correo electrónico a [email protected] o a [email protected], o llamar al 203-674-8585, extensión 132.

B1C se encuentra en 75 Selleck Street, Stamford.