Fiscal de Westchester se asocia con agencias para reducir disparidad racial

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La Westchester County District Attorney’s Office y la Youth Shelter Program of Westchester, Inc se unirán a la Vera Institute of Justice’s Motion for Justice initiative, en un esfuerzo por examinar y reducir las disparidades raciales en el sistema de justicia penal del condado de Westchester, anunció la fiscal del distrito, Miriam Rocah.

Como parte de la iniciativa Motion for Justice, el Vera Institute brindará apoyo financiero al Youth Shelter Program of Westchester y ayudará a la Westchester County District Attorney’s Office con análisis de datos, capacitación del personal, apoyo a la participación de la comunidad y experiencia en políticas.

“Nos complace unirnos al Vera Institute y al Youth Shelter Program de Westchester para reinventar la justicia en nuestra comunidad. Los fiscales tienen una tremenda responsabilidad y discreción y debemos examinar críticamente el impacto de nuestras decisiones procesales en las comunidades de color”, manifestó Rocah.

“Con esta asociación y los recursos adicionales que proporciona, podemos evaluar mejor el impacto de nuestros enjuiciamientos en las comunidades de color e implementar políticas más centradas en la justicia racial”, agregó la funcionaria.

La iniciativa Motion for Justice crea oportunidades para que los fiscales ayuden a fortalecer las relaciones entre las agencias de aplicación de la ley y las comunidades a las que sirven para crear políticas y prácticas duraderas que aborden las injusticias raciales en el sistema legal penal.

Como parte de este programa, los fiscales tienen la oportunidad de asociarse con una organización comunitaria para trabajar en la rectificación de las decisiones y políticas, que históricamente han dañado a las comunidades marginadas e inspirar a otros en todo el país a adoptar medidas similares para abordar las desigualdades raciales en el sistema de justicia penal.

“Como ex fiscal, conozco el poder único e inmenso que ejercen los fiscales. Pueden perpetuar las injusticias del sistema legal penal o trabajar para rectificarlas”, indicó Jami Hodge, director de Reshaping Prosecution Initiative en el Vera Institute of Justice.

“Los fiscales locales están en la primera línea de la justicia y, por lo tanto, tienen la responsabilidad y la discreción de abordar las desigualdades raciales inherentes al sistema legal penal. Ya es hora de que los fiscales operen a través de una lente de equidad racial y en asociación con la comunidad, por lo que estoy encantado de asociarme tanto con la Westchester County District Attorney’s Office como con el Youth Shelter Program of Westchester, Inc para abordar las injusticias profundamente arraigadas que continúan plagando nuestras comunidades”. .

El Vera Institute brindará el siguiente apoyo a la Westchester County District Attorney’s Office y al Youth Shelter Program of Westchester, Inc:

– Recomendaciones de políticas y estrategias

– Datos sobre el impacto dispar de las prácticas de enjuiciamiento en las personas afroamericanas y otras comunidades marginadas

– Materiales y programas educativos diseñados y entregados en asociación con personas de las comunidades más afectadas por el sistema legal penal

– Apoyo financiero a una organización comunitaria que se asocia con los fiscales para implementar políticas y prácticas racialmente equitativas.