EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Cancelan consulado móvil de Colombia

Por razones sanitarias y preventivas a raíz del COVID-19, el Consulado General de Colombia en Nueva York canceló el consulado móvil que iba a celebrarse el sábado 14 de agosto, en la sede de la organización Burroughs Community Center, en 2470 Fairfield Avenue, Bridgeport.

De acuerdo con las autoridades consulares, la jornada se reprogramará más adelante.

Por su parte, la atención en la sede del Consulado General de Colombia, en 10 E. 46th Street, New York, se reanudará a su horario habitual el lunes 16 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, respetando el distanciamiento social y todos los visitantes deberán portar una máscara.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://nuevayork.consulado.gov.co/ o enviar y un correo electrónico a [email protected].

Alivio de alquiler para inquilinos

El Centro Hispano de White Plains anunció que está ofreciendo ayuda para solicitar el Emergency Rental Assistance Program (ERAP), que proporciona fondos de alivio para los inquilinos afectados por la pandemia de COVID-19 en el estado de Nueva York.

Para obtener más información o programar una cira, pueden llamar al 914-289-0500 de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche.

Recolección de útiles escolares

No todos los niños pueden pagar los útiles necesarios para el inicio del año escolar, por tal razón, el Departamento de Bomberos de Norwalk está recolectando útiles escolares para ayudar a los niños necesitados.

.Las donaciones se pueden llevar a la sede del Departamento de Bomberos, en 121 Connecticut Avenue hasta el lunes 16 de agosto.

De acuerdo con los promotores, los artículos más solicitados incluyen lápices, cuadernos, cajas de lápices, pegante de barra, lápices de colores, crayolas, marcadores, plumas, resaltadores, entre otros.

Para mayor información, pueden llamar al 203-854-0238 o al 203-722-1928. Además, pueden enviar un correo electrónico a [email protected].

Alimentos gratuitos

El viernes 13 y 27 de agosto, de 4:00 a 5:00 de la tarde, en la Iglesia del Nazareno, en 26 Parker Farms Road, Wallingford, las familias podrán obtener alimentos gratuitos.

Para mayor información, pueden llamar al 203-208-8534 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Rise & Shine Concert In the Park

El Emelin Theatre colabora con la ciudad de Mamaroneck para llevar a cabo una serie de conciertos al aire libre en el Harbour Island Park, llamada Rise & Shine Concert In the Park.

El miércoles 18 de agosto, a partir de las 7:00 de la noche, en el Lanza Field, en Harbor Island Park, Mamaroneck, la comunidad podrá disfrutar de manera gratuita de la presentación musical del grupo “Flor De Toloache”, una banda de mariachis compuesta exclusivamente por mujeres, nominada al Grammy.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://emelin.org/virtual-celebration/.

De acuerdo con los promotores, habrá camiones de comida en el lugar y no se permitirán bebidas alcohólicas. Las personas pueden llevar sus propios asientos. El estacionamiento gratuito en Harbour Island Park después de las 4:30 pm

en los días de conciertos.

Los sponsors son Con Edison’s Arts Al Fresco Series y ArtsWestchester.

Foro sobre Ley del Plan de Rescate Estadounidense

El martes 24 de agosto, de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Ayuntamiento de New Rochelle, en 515 North Avenue, New Rochelle, y el lunes 13 de septiembre, en la Biblioteca Pública de Mount Kisco, el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, anima a la comunidad a participar en el foro público llamado Share Your Thoughts (Comparte tus pensamientos) sobre los fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA).

La ARPA proporciona una infusión sustancial de recursos para ayudar a cambiar el rumbo de la pandemia, abordar sus consecuencias económicas y sentar las bases para una recuperación sólida y equitativa.

De acuerdo con los promotores, estas sesiones de comentarios de la comunidad son para solicitar ideas para programas que aborden estas necesidades.

Para obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a [email protected].