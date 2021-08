Retiran pollo congelados debido a posible contaminación por salmonella

- Publicidad -

STAMFORD.- Las autoridades están retirando del mercado más de 59 mil 200 libras de productos de pollo porque podrían estar contaminados con salmonella.

Los productos de pollo rellenos congelados, crudos, empanizados y pre-dorados fueron producidos por Serenade Foods el miércoles 24 de febrero y el jueves 25 de febrero, de acuerdo con el US Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service (FSIS).

El Departamento de Agricultura dijo que se están retirando del mercado los siguientes productos: Dutch Farms Chicken with Broccoli & Cheese, Milford Valley Chicken Wth Broccoli & Cheese, Milford Valley Chicken Cordon Bleu, Kirkwood Raw Stuffed Chicken, Broccoli & Cheese y Kirkwood Raw Stuffed Chicken Cordon Bleu.

El Food Safety Inspection Service ha estado trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) para investigar 28 enfermedades por salmonela en ocho estados entre febrero y junio.

“Los paquetes intactos sin abrir de pollo empanizado crudo, congelado y relleno con brócoli y queso se recolectaron de la casa de una persona enferma y dieron positivo para la cepa del brote de Salmonella Enteritidis”, indicó la agencia.

“El FSIS continúa trabajando con los CDC y los socios de salud pública estatales y locales en esta investigación”, agregó la agencia.

El Departamento de Agricultura apuntó que cualquier persona que haya comprado los productos en el retiro debe tirarlos o devolverlos a la tienda.