Ola de desalojos se avecina en NY

NUEVA YORK.- “Retrasar los fondos para los alivios de alquileres por más tiempo podría resultar en una ola masiva de desalojos evitables”, advirtieron los defensores del Emergency Rental Assistance Program, que es financiado con fondos federales.

El gobernador Andrew Cuomo prometió arreglar el desastre en lo que se ha convertido el programa de 2.4 mil millones de dólares en alivio de alquileres en New York.

Los neoyorquinos han denunciado que el sistema de alivio de alquileres de New York es un desastre.

Los beneficiarios indican que no pueden ingresar al sistema porque les envía enlaces rotos y mensajes de error en los correos electrónicos, por lo que no pueden saber su estatus actual en el programa de alivio de alquileres.

El 21 de julio pasado, New York fue el único estado de los Estados Unidos que no había liberado los fondos asignados por el Congreso en el mes de abril.

Han pasado 15 días desde que el gobernador Cuomo se comprometió a solventar el bloqueo del programa estatal de ayuda de alquileres con fondos de 2 mil 400 millones de dólares, y, sin embargo, este no ha mejorado.

Los beneficiados por el programa se quejan, por ejemplo, de que el sitio web publica mensajes con información equívoca e incompleta, a pesar de que estos son atendidos con mucha antelación, precisó Joseph Strasburg, presidente de la Rent Stabilization Association.

Strasburg informó que expondrá la situación ante tres comités de la Asamblea estatal, al considerar que son pocos los problemas que han cambiado del programa de alivio de alquileres en New York.

El presidente de la asociación agregó que el programa ha presentado serias dificultades por los problemas de internet y tecnología.

El asesor también recordó que el 27 de julio, el estado de New York había mostrado un nuevo proceso de solicitud para el programa federal, diseñado para pagar el alquiler atrasado y los servicios públicos a los inquilinos en riesgo de desalojo debido a la pandemia del coronavirus.

“El cambio se produjo después de que el senador Chuck Schumer criticara a Cuomo por distribuir solo el 1 por ciento de los fondos desde junio”, denunció.

Ahora, el Estado perderá sus miles de millones de dólares en ayuda federal asignada a otras localidades si no usa el 65% del programa antes del 30 de septiembre.

Strasburg, quien representa a 25 mil propietarios de un millón de unidades municipales subsidiadas, manifestó que uno de sus miembros tiene 700 solicitudes pendientes; mientras que tres más tienen al menos 150 solicitudes pendientes de aprobación.

Acerca de estos casos, ningún portavoz del gobernador Cuomo ha contestado los mensajes exigidos por la parte demandante.

El 5 de agosto, Schumer escribió a Michael Hein, comisionado de la State Office of Temporary and Disability Assistance que supervisa el programa, en representación de la delegación del Congreso demócrata de 18 miembros de New York.

De esta manera, los miembros expresaron gran preocupación por las irregularidades que rodean esta problemática, generada por la “falta de desembolsos significativos”.

La misiva también hacía referencia a que los usuarios habían notificado que el sitio web de alivio de la renta no posee un botón de “guardar y reanudar”, esto facilitaría que la solicitud se termine en una sola sesión, en lugar de que se siga prolongando en el tiempo.

Otros de los inconvenientes dados a conocer por los solicitantes es la capacidad de carga de archivos adjuntos, causando bloqueos durante horas en el proceso.

“La necesidad de corregir estos errores y agilizar el proceso de aplicación es aún más grave como la suspensión de desalojo del estado de Nueva York, el cual va a caducar el 31 de agosto; y se necesita tambien ampliar las protecciones nacionales que también expirará pronto”, señaló Schumer.

Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) extendieron la moratoria de desalojo hasta el 3 de octubre para áreas con altos casos de coronavirus.