Impensado: Lionel Messi fuera de Barcelona

BARCELONA.- Lionel Messi deja el club donde marcó 672 goles y en el que jugó toda la vida. Su alejamiento del Barcelona genera una conmoción mundial y ahora todos quieren saber qué salió mal para que se diera este final, teniendo en cuenta que muchos descontaban que el argentino renovaría su contrato y seguiría en el club

¿Qué salió mal? Hay muchas hipótesis. En algunos casos, sólo rumores, que vale la pena enumerar. Lionel Messi junto a su padre Jorge llevaban la negociación

el presidente Joan Laporta, con quien el argentino no tenía una muy buena relación.

Sports señaló que en una de las reuniones de la que participaron Laporta y Jorge Messi, fue cuando surgió el punto de conflicto. El problema sería económico. Incluso pagándole el 50% del contrato que tenía hasta la última temporada, el Blaugrana necesitaba deshacerse de varios jugadores para poder cumplir con el tope salarial impuesto por el Fair Play financiero de la Liga de España. En su comunicado, Barcelona expresó: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”.

El planteo del presidente de tener que despedir a otros jugadores para pagarle el sueldo a Messi generó un círculo vicioso, porque Messi rechazó la posibilidad de quedarse con un plantel que no fuera competitivo. Messi sentía que no había suficientes jugadores para pelear por la Champions League. El mismo problema fue el que en la temporada pasada provocó la salida del club, con Messi, se encontraba muy por arriba del límite de gastos impuesto por la UEFA y, según reglas de la entidad europea de fútbol, la masa salarial de los clubes miembros no puede superar el equivalente a 70% de los ingresos. No cumplir esa norma puede implicar sanciones, como deducción de puntos, retención de los ingresos percibidos en competiciones e incluso la quita de un título o premio obtenido.

En el caso de Barcelona, esa proporción era de 110%. La salida de Messi soluciona todos los problemas desde ese punto de vista.

El diario Mundo Deportivo, también catalán, tituló que fue un pase no concretado el que provocó el enojo de Lionel Messi.

Según el periódico, el argentino había pedido el refuerzo en la defensa con su compatriota el Cuti Cristian Romero, de gran rendimiento en la última Copa América con la selección nacional. Ayer se conoció que Romero jugará en la Premier League, con Tottenham, que le pagó a Atalanta 50 millones de euros por su pase.

En medio de la confusión, el mercado de pases se sacude como nunca en Europa. Lionel Messi es jugador libre y pasó la última semana en París, con varios de sus amigos que juegan en PSG: Neymar, Ángel Di María y Leandro Paredes, entre otros.