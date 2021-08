Programa “Sin Barreras” podría ser un modelo para futuras campañas de salud

- Publicidad -

STAMFORD – Judy Veliz estaba luchando para programar una cita para recibir la vacuna contra el COVID-19 buscando en línea vacantes cercanas, por lo que llamó a la Americares Free Clinic de Stamford.

La clínica es uno de los socios que ha estado trabajando con Stamford Health como parte de un programa llamado No Barriers (Sin barreras).

Donna Porstner, portavoz de Americares, dijo que el personal de la clínica de Stamford ha programado citas de vacunación para unos 300 pacientes a través del programa.

“Trato de decirle a otras personas que no tienen la vacuna todavía que lo hagan. Solo les digo que esta es la única forma en que podemos estar seguros”, expresó Veliz, un residente de Stamford de 46 años que es originario de Guatemala.

En total, más de 3 mil personas han sido vacunadas a través del programa No Barriers, que se lanzó en enero pasado.

Kathleen Silard, presidenta y directora ejecutiva de Stamford Health, dijo que cree que el sistema de salud podría utilizar No Barriers como modelo para iniciativas futuras.

“Si podemos tener éxito con esto, tal vez podamos tener un impacto en las enfermedades cardíacas, la presión arterial alta, la diabetes, la obesidad, algunas de las otras cosas que vemos en nuestra comunidad”, manifestó Silard.

El programa, que también cuenta con el gobierno de la Ciudad como socio, tiene como objetivo despejar el camino para que los miembros de las comunidades minoritarias reciban la vacuna contra el COVID-19, ya sean obstáculos logísticos que se interpongan en su camino o temores sobre la seguridad de la fabricación de la vacuna.

La idea del programa “germinó desde el comienzo de la pandemia”, precisó Silard.

“Cuando comenzamos a ver cómo algunos de nuestros grupos desatendidos en la comunidad se veían afectados de manera tan desigual por el COVID-19, al igual que otras comunidades en todo el país y, de hecho, el mundo, sabíamos que teníamos que hacer algo para tratar de tener un impacto en eso”, agregó la directiva.

Silard recordó haberse reunido con los médicos de cuidados intensivos del hospital cuando el número de pacientes con COVID-19 comenzó a aumentar en la primavera de 2020. Los médicos estaban notando que los miembros de las comunidades afroamericanas y latinas “estaban siendo mucho más afectados y estaban más enfermos”, comentó.

Stamford Health luego estableció un grupo de trabajo centrado en la extensión a las comunidades de alto riesgo.

Recurrió a organizaciones como Building One Community, Stamford NAACP e iglesias locales para difundir el distanciamiento social, el uso de máscaras y las pruebas.

La idea era que esos grupos “se han ganado la confianza de aquellos en nuestra comunidad que de otra manera no confiarían en los hospitales u organizaciones de atención médica”, declaró Silard.

A medida que las vacunas contra el COVID-19 estuvieron disponibles, Stamford Health cambió su enfoque hacia el acceso a las vacunas, lanzando el programa No Barriers poco después del comienzo de 2021. El programa recibió rápidamente elogios del gobernador Ned Lamont.

“Básicamente dijimos: ‘Eliminaremos todas las barreras para recibir la vacuna’. Todo lo que tienes que hacer es presentarte en uno de nuestros sitios de vacunación (teníamos dos que estaban en funcionamiento) y te vacunaremos”, añadió.

“Sin proceso de registro complicado, ya que las identificaciones no importaban. El estado migratorio mucho menos. Todo lo que importaba era vacunarse”, aseveró Silard.

Una vez más, el sistema de salud se apoyó en grupos como National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) y Building One Community, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo a las familias inmigrantes.

“Imagínese llegar a un nuevo país, enfrentarse a una pandemia aterradora y descubrir que no puede vacunarse porque no tiene seguro, no tiene computadora o no tiene licencia de conducir. Esa es la situación a la que se enfrentaron muchos inmigrantes en Stamford”, expresó Don Strait, subdirector de Building One Community.

Además, muchas de las personas que reciben ayuda a través de Building One Community trabajan o viven en lugares donde su riesgo de exposición al COVID-19 es alto, precisó Strait.

Al principio, el objetivo de No Barriers era reservar bloques de tiempo para que los miembros de grupos socialmente vulnerables, como los inmigrantes, recibieran la vacuna, con traductores en el lugar para garantizar una comunicación clara entre cualquier persona que hablara un inglés limitado y el personal.

Más tarde, el programa pasó a una estrategia puerta a puerta.

Unos meses después del lanzamiento de No Barriers, la Steven Foundation y Alexandra Cohen otorgó a Stamford Health una subvención para expandir el programa.

La Ciudad recibió una subvención del Estado casi al mismo tiempo para impulsar el alcance a zonas de la Ciudad consideradas socialmente vulnerables donde las tasas de vacunación estaban por detrás de los vecindarios más privilegiados.

Alrededor de 9 mil 700 puertas han sido golpeadas y más de 3 mil conversaciones han tenido lugar en esas puertas. El 70% de las personas visitadas dijeron que ya habían sido vacunadas. Alrededor del 6 por ciento dijo que planeaba hacerlo, y alrededor del 12 por ciento aún no lo había decidido. Otro 12 por ciento dijo que no se vacunaría.