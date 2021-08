Restaurantes de CT podrían pedir prueba de vacunación a consumidores

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Los propietarios de los restaurantes de Connecticut están observando una vez más el aumento de casos de COVID-19 en el Estado, ya que la variante Delta, altamente contagiosa, ha provocado un aumento de las infecciones en el Estado.

Algunos propietarios manifestaron que podrían considerar volver a las políticas de usar máscaras en interiores.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio, anunció que la Gran Manzana requerirá prueba de vacunación para las personas que participan en actividades en interiores, incluso en restaurantes, gimnasios y espectáculos.

Algunos propietarios de restaurantes en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Seattle ya están solicitando a los consumidores que presenten un comprobante de vacunación.

El propietario de más alto perfil que implementó esta política es Danny Meyer, cuyo Union Square Hospitality Group, con sede en Nueva York, ahora requerirá que el personal y los consumidores estén vacunados.

Pero la implementación de Meyer puede no traducirse en Connecticut.

Mark Turocy, propietario de Black Rock Social House en Bridgeport, dijo que un mandato de vacuna “nos mataría por completo”. Teme que alejaría tanto a los consumidores como al personal potencial en un momento en el que dice que tampoco puede permitirse perder.

“La gente iba a ir a su restaurante de todos modos, porque él es Danny Meyer. Yo no tengo ese lujo. Entonces, ¿Por qué voy a rechazar a los invitados en una industria que ya es tumultuosa? Yo, personalmente, creo totalmente en las vacunas, creo totalmente en el uso de mascarillas, estoy absolutamente de acuerdo con ello. Pero como dueño de un negocio, eso es ponerse un sombrero diferente”, expresó Turocy.

Si bien el gobernador Ned Lamont aún no ha emitido ninguna restricción nueva, el Departamento de Salud del Estado ahora “recomienda encarecidamente” que todos los residentes de Connecticut, independientemente de si están vacunados, usen máscaras en interiores en los ocho condados.

Lamont reiteró el lunes pasado que consideraría un mandato de máscara amplio para los residentes y negocios, ya que ha dicho casi todos los días que estuvo en el Estado durante las últimas dos semanas.

Parece estar comprometido con un enfoque voluntario, ya que dijo que los restaurantes y otras empresas son libres de imponer cualquier requisito de distanciamiento y máscara que elijan.

Los propietarios de los restaurantes dicen que están considerando muchas opciones a medida que la variante Delta continúa impactando al Estado y que estarían solicitando opiniones de los miembros de su personal.

Bill Taibe, dueño de los restaurantes The Whelk, Kawa Ni y Don Memo en Westport y que opera un nuevo café en The Art Space en Norwalk, dijo que se reunirá con su equipo esta semana para discutir.

“Trabajaremos en estrecha colaboración con la Asociación de Restaurantes de Connecticut para hacer lo mejor para nuestro personal y consumidores”, agregó Taibe.

Grano Arso en Chester ya volvió a un requisito de enmascaramiento, y les dijo a los consumidores en una publicación de Facebook que se requerirían máscaras para cenar en el interior cuando no están sentados en una mesa.

Los consumidores sentados al aire libre no tendrán que usar máscaras.

Jason Sobocinski, cuyos establecimientos incluyen Ordinary and Haven Hot Chicken en New Haven y Black Hog Brewing en Oxford, dijo que él y su equipo estaban sopesando los requisitos de las máscaras, pero aún no habían llegado a un consenso.

Phil Barnett, copropietario de Hartford Restaurant Group, que posee y opera 10 restaurantes en todo el Estado (incluidas las ubicaciones de Wood-n-Tap en Hamden y Wallingford), dijo que convocaría una reunión con todos sus gerentes esta semana. Espera saber cómo se sienten los miembros del personal al volver a usar máscaras y cómo creen que los consumidores podrían reaccionar ante cualquier cambio de política.