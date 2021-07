Trabajadores indocumentados pronto podrán solicitar ayuda a través del Fondo para Trabajadores Excluidos

- Publicidad -

NUEVA YORK.- La ayuda está cerca para los trabajadores esenciales indocumentados en todo el estado de Nueva York.

A principios de agosto podrán presentar las solicitudes para un pago de ayuda de 15 mil 600 o 3 mil 200 dólares, menos impuestos.

El Departamento de Trabajo de Nueva York advirtió en su cuenta de Twitter que no será hasta agosto cuando el Estado comience a aceptar las solicitudes para el Fondo para Trabajadores Excluidos. Por ahora, el período de solicitudes no ha comenzado.

De acuerdo con el informe, el presupuesto para el año fiscal 2022 aprobado por Nueva York dará parte de los fondos para los trabajadores que han sido excluidos de las ayudas federales, una noticia que beneficiará a los inmigrantes indocumentados del Estado.

Esto se debe a que el presupuesto reservará 2.1 mil millones de dólares para ayudar a los neoyorquinos que perdieron el trabajo durante la pandemia del COVID-19, pero no pudieron obtener seguro de desempleo u otros beneficios federales.

El término “trabajador excluido” incluirá a cualquier individuo que no cumpla con los requisitos para los beneficios de desempleo estatales o federales y no haya recibido ninguno de dichos beneficios, no cumple con los requisitos para los pagos de estímulo federal y ha sufrido una pérdida de ingresos laborales o del hogar debido a la pandemia del COVID-19.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR PARA SOLICITAR AYUDA DE ESTE FONDO CUANDO ÉSTE DISPONIBLE?

* Debe estar viviendo en el estado de Nueva York desde antes del 27 de marzo de 2020.

* No cumplir con los requisitos para recibir el seguro de desempleo o cualquier otra ayuda federal de ingresos relacionados a la pandemia del COVID-19.

* Debe tener una prueba de identidad.

* Debe ser una persona que ha tenido pérdida de ingresos familiares o relacionados con el trabajo después del 23 de febrero de 2020 debido a la pandemia del COVID-19 por las siguientes razones:

– Es desempleado, parcialmente desempleado o no puede trabajar.

– La persona que era el sostén de la familia o la principal fuente de ingresos del hogar murió o quedó discapacitado durante la pandemia del COVID-19.

* No haber ganado más de 26 mil 208 en el último año.

-* Prueba de cumplir los requisitos relacionados con el trabajo durante el período de beneficios del 27 de marzo de 2020 al 1º de abril de 2021 para poder recibir los beneficios.

¿CUÁNTO DINERO PODRÍA RECIBIR UN TRABAJADOR QUE CUMPLA LOS REQUISITOS?

Con la aprobación de este “fondo de ayuda” las personas que cumplen el criterio podrían recibir 15 mil 600 o 3 mil 200 dólares en beneficios del Gobierno estatal.

La cantidad depende del nivel de documentación del trabajo y de las ganancias que pueda proporcionar durante el proceso de solicitud:

Nivel 1: Los solicitantes que pueden mostrar cierta prueba de su empleo e ingresos, tendrían un beneficio total de 15 mil 600 dólares menos un impuesto deducido automáticamente de 780 dólares.

Nivel 2: Los solicitantes con alguna prueba, pero sin la prueba requerida para el nivel uno, recibirán un beneficio total de 3 mil 200 dólares, menos un impuesto deducido automáticamente de 160 dólares.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBE PRESENTAR?

El Estado creará un sistema de puntos sobre los documentos que se presenten hasta sumar un total de cuatro puntos que se requieren para cumplir los criterios

Los trabajadores que cumplan los criterios deberán presentar documentación que muestre su identidad, prueba la residencia anterior y actual en el estado de Nueva York y documentos que muestren la pérdida de ingresos o ingresos familiares.

Para la prueba de identidad los solicitantes pueden mostrar uno o más de los siguientes documentos que tendrán un valor o puntos. Por lo menos uno debe tener una foto y fecha de nacimiento:

– Licencia para conducir de Nueva York o identificación estatal (4 puntos)

– Pasaporte (3-4 puntos)

– IDNYC (4 puntos)

– Tarjeta de identificación para pacientes hospitalizados del estado de Nueva York emitida por la Oficina de Salud Mental (2 puntos)

– Certificado de matrimonio (1 punto)

– Sentencia de divorcio (1 punto)

– Tarjeta del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York (1 punto)

– Certificado de nacimiento fuera de los Estados Unidos (1 punto)

– Tarjeta de identificación que no sea de los Estados Unidos (1 punto)

– Diploma/transcripción (1 punto)

– Cualquier otro documento que el Departamento de Trabajo considere relevante (solo 3 puntos o menos).

PARA SABER

* Para mayor información acerca del Fondo para Trabajadores Excluidos y solicitar la ayuda pueden ingresar a la web https://dol.ny.gov/EWFApply. También pueden visitar https://dol.ny.gov/system/files/documents/2021/06/ewf1s-6-21_0.pdf.

* Además pueden ingresar a la web de la organización Make The Road NY en https://maketheroadny.org/es/recursos-del-fondo-para-trabajadores-excluidos-y-alivio-de-renta/.