Trayectoria de Allied Health en escuelas públicas brindará oportunidades a estudiantes de explorar carreras de alto crecimiento en sector de la salud

- Publicidad -

HARTFORD.- Para el año académico 2021-2022, la trayectoria de Allied Health (AH) en la Hartford Public High School (HPHS), patrocinada por Hartford HealthCare, ofrecerá a los estudiantes una experiencia de aprendizaje enfocada en una carrera complementando la instrucción en el aula con un aprendizaje basado en el trabajo (por ejemplo, pasantías, observación laboral) y un plan de estudios de preparación para el trabajo.

La combinación presenta un enfoque práctico para el aprendizaje en formas que brindan a los estudiantes una variedad de opciones para el éxito postsecundario.

La organización educativa sin fines de lucro ReadyCT, un socio de HPHS desde hace mucho tiempo, proporcionará el personal para la instrucción de preparación para el trabajo y, al aprovechar las colaboraciones existentes, también garantizará experiencias de aprendizaje de alta calidad basadas en el trabajo para los estudiantes durante todo el año.

Leslie Torres-Rodríguez, superintendente de las escuelas públicas de Hartford, da la bienvenida a la incorporación.

“Nuestra misión en las escuelas públicas de Hartford es brindarles a todos nuestros estudiantes el aprendizaje y el apoyo que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida”, declaró Torres-Rodríguez.

“Una de las estrategias clave de nuestro ´Plan Operativo Estratégico de Tres Años´ es aumentar el apoyo para los estudiantes en transición a la universidad o a una carrera. Nuestros estudiantes nos han dicho que quieren más experiencias del mundo real. Es por eso que esta trayectoria relacionada con una carrera, Allied Health, en la Hartford Public High School es tan importante”, agregó la funcionaria.

Destacando la importancia de las colaboraciones, el alcalde de Hartford, Luke Bronin, elogió a todos los que están conectados al lanzamiento de la nueva trayectoria.

“Establecer conexiones sólidas entre las instituciones emblemáticas de nuestro Estado como Hartford HealthCare y nuestras escuelas es exactamente el tipo de desarrollo de la fuerza laboral que crea oportunidades profesionales para toda la vida para nuestros estudiantes”, declaró el alcalde Luke Bronin.

“Quiero agradecer a ReadyCT por buscar y facilitar este tipo de asociación en Hartford, y estoy muy agradecido con Hartford HealthCare y las escuelas públicas de Hartford por trabajar juntos para hacer de este programa una realidad para nuestros estudiantes este año”, agregó el Alcalde.

Esta es la segunda trayectoria profesional en HPHS, uniéndose a la trayectoria existente de Ingeniería y Tecnología Ecológica (EGT), igualmente respaldada por ReadyCT.

Los estudiantes de HPHS pueden optar por seguir cualquiera de las dos vías u optar por un curso de estudio general.

Rodrigo Fabian, un estudiante de segundo año en ascenso, está ansioso por seguir el camino de Allied Health.

“Estoy realmente emocionado con esta oportunidad de Allied Health. No lo sabré con certeza hasta que termine, pero estoy interesado en convertirme en enfermero titulado o tal vez en técnico de ultrasonido. Ambas carreras están involucradas en la prevención y el diagnóstico y ayudan a las personas antes de que tengan problemas mayores”, declaró Rodrigo.

Agregó que “para la universidad y para mi carrera, graduarme de la escuela secundaria con credenciales reconocidas por la industria será de gran ayuda”.

Esas credenciales reconocidas por la industria se obtienen en secuencia e incluyen Primeros Auxilios/RCP/AED, Asistente de Enfermería Certificado y Técnico de Atención al Paciente.

La trayectoria AH está siendo diseñada para que los estudiantes puedan matricularse doblemente, es decir, que puedan obtener créditos universitarios a través de los cursos durante la escuela secundaria. Para aquellos que no ingresan directamente a la fuerza laboral, esto puede ayudar a sufragar el costo de la educación superior.

La directora de HPHS, Flora Padro, cree que Rodrigo y otros estudiantes de HPHS prosperarán en el medio ambiente.

“Todos los estudiantes en el programa, independientemente de sus objetivos profesionales o universitarios, tendrán la oportunidad de dejar la escuela secundaria con un conjunto de credenciales reconocidas por la industria, así como experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo. Esas son cosas reales y tangibles que involucran a los estudiantes. Hacen que el aprendizaje sea relevante y ayudan a todos los estudiantes a ver su potencial”, indicó Padro.

Tanto la trayectoria de Allied Health como la de EGT en HPHS se basan en el modelo NAF, que, para cada vía, crea una comunidad de aprendizaje estructurada dentro de una escuela donde los estudiantes siguen un plan de estudios riguroso con temas de carrera que están informados por una junta asesora de la industria (IAB).

Cada IAB está compuesta por líderes empresariales y cívicos y sirve como un puente esencial entre la escuela y el lugar de trabajo. Los miembros de la IAB colaboran con los educadores para informar los planes de estudio y ayudar a organizar actividades de aprendizaje basadas en el trabajo, al mismo tiempo que brindan a los estudiantes la oportunidad de establecer relaciones y aprender de adultos exitosos en el mundo empresarial.

Para esta IAB, la presidenta de la Junta será Melanie Tucker, vicepresidenta de Hartford Healthcare para Recursos Humanos-Región de Hartford.

“No podría estar más orgulloso de ser parte de esta importante iniciativa. Hartford HealthCare se siente honrado de invertir en nuestros niños y en nuestras comunidades. Juntos, crearemos un nuevo camino para ellos que allana el paso hacia un futuro exitoso y, al mismo tiempo, ayuda a revitalizar a Connecticut”, expresó Jeffrey A. Flaks, presidente y director ejecutivo de Hartford HealthCare. “Esto es fundamental para nuestra misión de mejorar la salud y la recuperación de las personas y comunidades a las que servimos. Este tipo de educación acelerada en salud aliada hace más que permitir que los estudiantes participen en experiencias del mundo real, podría cambiar toda la trayectoria de la vida de los estudiantes”, agregó el directivo.

La asociación entre negocios y educación no solo crea canales de talento muy necesarios, sino que también refuerza los resultados de los estudiantes, particularmente para los estudiantes de bajos ingresos, representados de manera desproporcionada por estudiantes de color.

En la HPHS, el 79% de los estudiantes se consideran de bajos ingresos (según la elegibilidad de los estudiantes para el almuerzo gratis o a precio reducido), y el 84% de los estudiantes se identifican como afroamericanos o hispanos/latinos.

“Los estudiantes en nuestras escuelas tienen retos que superar, y tenemos estudiantes que vienen a nosotros en riesgo de no graduarse”, comentó Padro, quien agregó que “pero la investigación muestra que los estudiantes que siguen y completan una trayectoria profesional NAF tienen un 10% más de probabilidades de graduarse que sus compañeros de clase no NAF, y no se puede negar el impacto a largo plazo de un diploma de escuela secundaria. Es más que un documento formal. Es algo que ofrece más posibilidades laborales y de ingresos. Reduce la probabilidad de encarcelamiento. Puede romper el ciclo de la pobreza”.

Torres-Rodríguez precisó que “esta es una oportunidad nueva y emocionante para nuestros estudiantes de HPHS Allied Health que asegurará que se gradúen preparados para transformar nuestro mundo. Quiero agradecer a todos nuestros estudiantes, personal y líderes del distrito, y a nuestros socios en Hartford Healthcare y Ready CT por apoyar la visión de este camino de temas profesionales”.

Sobre el impacto en los estudiantes, Flaks dijo que “esta oportunidad educativa es una que puede ayudar a los estudiantes de nuestra comunidad a construir la vida que desean. Hartford HealthCare está extraordinariamente feliz de participar en él”.

Para mayor información sobre el camino de Allied Health en HPHS, patrocinado por Hartford HealthCare, visitando pueden visitar la web https://readyCT.org.