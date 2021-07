Ayuda para 120 indocumentados atrapados en hospitales de CT

- Publicidad -

El Estado cambió de política y ahora los hospitales deben cubrir el tratamiento de diálisis para pacientes ambulatorios

NEW HAVEN.- El gobernador Ned Lamont brindó algo de alivio para hasta 120 inmigrantes indocumentados atrapados en los hospitales en todo el Estado, porque ese es el único lugar donde pueden recibir un tratamiento de diálisis que les salve la vida.

“María”, cuya historia fue compartida hace unos meses, ha estado lo suficientemente sana como para dejar el hospital y volver a casa con su familia durante casi siete meses.

Pero necesita tratamiento de diálisis un par de veces a la semana y el hospital es el único lugar al que tiene acceso.

Sin él, es probable que muera en unos pocos días.

“María” es lo que algunos proveedores médicos llaman una “paciente permanente”. Los grupos de derechos civiles lo llaman una forma de “encarcelamiento humanitario”.

El gobierno federal requiere que los hospitales brinden tratamiento de soporte vital a los inmigrantes indocumentados que se presenten en sus departamentos de emergencia y que los traten hasta que puedan ser dados de alta de manera segura.

Eso significa que el Yale New Haven Hospital no ha podido dar de alta a María porque ha sido política del Estado no cubrir el tratamiento de diálisis para pacientes ambulatorios.

El Gobernador cambió esa política el martes pasado, y María espera volver pronto a casa con su esposo.

Ella dijo que lo primero que hará es ir a la iglesia, un lugar en el que no ha estado desde noviembre.

“Las enfermeras me tratan tan maravillosamente aquí, así que definitivamente las extrañaré, pero definitivamente no extrañaré la comida”, comentó María a través de un traductor desde su habitación del hospital poco después de recibir la noticia.

La inmigrante no quiso revelar su verdadero nombre y apellido porque teme la deportación, ya que es indocumentada.

Se espera que el cambio ayude a entre 35 y 120 inmigrantes indocumentados cada año.

Los costos para el Estado oscilan entre 722 mil y 2.4 millones de dólares.

“Eso me hace tan feliz de que esto cambie las cosas para otras personas”, declaró “María”.

Se espera que la mudanza de “María” a casa ahorre a los contribuyentes una cantidad significativa de dinero.

Los gobiernos estatal y federal se hacen cargo de la factura del hospital porque los inmigrantes indocumentados califican para Medicaid cuando reciben tratamiento de soporte vital en el hospital.

Su estadía en el hospital de casi siete meses le ha costado más de un millón de dólares en comparación con los aproximadamente 91 mil dólares al año que cuesta recibir un tratamiento de diálisis ambulatoria.

“Creemos que es simplemente lo más rentable y humano, en lugar de permitir que alguien llegue a un punto crítico y se vea obligado a ingresar en el hospital para recibir un tratamiento que le salve la vida”, declaró Claudio Gualtieri, subsecretario de salud y servicios humanos en la oficina de políticas y presupuesto del Gobernador.

Con esta medida Connecticut se une a al menos a otros 14 estados que cubren el tratamiento ambulatorio, incluidos Massachusetts y Nueva York.

Sheldon Toubman, abogado de New Haven Legal Services, comentó que cree que un trío de factores llevó a la administración de Lamont a realizar el cambio.

Grupos de inmigrantes y de derechos civiles han estado pidiendo el cambio desde la primavera pasada y un líder de alto rango del Senado estatal escribió a su administración apoyando el cambio esta primavera.

Toubman comentó que el punto de inflexión fue la atención de los medios de comunicación le han estado dando a este tema.

Camila Bortolleto, una de las líderes de CT Students for a Dream, comentó que una combinación de defensa, apoyo político y atención de los medios impulsó a Lamont a actuar.

“Creo que esto realmente habla del poder de la gente al hablar y llamar la atención sobre la injusticia. El hecho de que la gente hable sobre cómo esto es lo correcto realmente ayudó a avanzar”, finalizó Bortolleto.