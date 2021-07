Gobernador nombra nueva comisionada de salud

NEW HAVEN.- El gobernador Ned Lamont nombró a la doctora de la Yale School of Medicine de New Haven, Manisha Juthani, para que se desempeñe como nueva comisionada del Departamento de Salud del Estado.

De acuerdo con el informe, Juthani es médica de enfermedades infecciosas en Yale, donde se especializa en el diagnóstico, manejo y prevención de infecciones en adultos mayores.

Lamont declaró que Connecticut todavía se encuentra en medio de la pandemia de COVID-19, lo que hace que los antecedentes de Juthani sean aún más cruciales.

“Los antecedentes de la doctora Juthani en enfermedades infecciosas serán un gran beneficio para la gente de Connecticut a medida que continuamos respondiendo a la pandemia de COVID-19 y fortaleciendo nuestros esfuerzos de vacunación. Al buscar candidatos para desempeñar este cargo, Juthani fue recomendada por muchos de los mejores expertos en este campo, y estoy encantado de que se una a nuestra administración”, agregó el Gobernador.

Lamont indicó que “estoy orgulloso de que Connecticut se encuentre entre los estados líderes en la vacunación de nuestros residentes, pero a medida que esta pandemia continúa, necesitamos implementar políticas sólidas que mantengan las tasas de transmisión lo más bajas posible”.

Juthani completó su formación universitaria en la Universidad de Pensilvania, asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, completó la formación de residencia en el New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Campus y fue jefa de residentes en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Ha estado en la Yale School of Medicine de New Haven desde 2002, y se unió a la facultad a tiempo completo en 2016.

Juthani asumió el papel de directora del programa de becas de enfermedades infecciosas en 2012.

Juthani reemplazará a la doctora Deidre Gifford como directora de la agencia de salud pública del Estado.

“Gifford ha sido una fuente constante de razón y orientación, ya que hemos hecho todo lo posible para implementar decisiones que son en el mejor interés de la salud pública durante esta pandemia global”, comentó Lamont, quien agregó que ahora se desempeñará como Senior Advisor del Gobernador.

Juthani apuntó que “agradezco a los funcionarios el Departamento de Salud Pública de Connecticut, a la doctora Gifford y al gobernador Ned Lamont por guiarnos a través de esta pandemia hasta la fecha. Bajo el liderazgo de Gifford, espero continuar con sus esfuerzos relacionados con el COVID-19, salud mental, equidad en la salud, disparidades en la salud y acceso a la atención médica en el futuro”.