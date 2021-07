CT recibirá $300 millones de acuerdo nacional por reclamos de crisis de opioides

NORWALK.- Connecticut está en línea para recibir alrededor de 300 millones de dólares de un acuerdo nacional por reclamos relacionados con la crisis de opioides, contra cuatro de las compañías farmacéuticas más grandes del país.

Ahora viene el desafío de distribuir esa infusión de fondos.

Con su parte del acuerdo de 26 mil millones de dólares, anunciado esta semana con los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson y el fabricante de medicamentos Johnson & Johnson, los funcionarios de Connecticut manifestaron que tienen la intención de abordar una epidemia de opioides implacable.

Los defensores de quienes sufren de adicción indicaron que esperan que los funcionarios públicos cumplan sus promesas de usar los fondos para responder a la emergencia de salud pública, y no repetir el gasto genérico de acuerdos corporativos anteriores.

“El enfoque debe estar en programas y servicios basados ​​en la evidencia para la prevención, reducción de daños, tratamiento y servicios de apoyo a la recuperación”, expresó Courtney Gallo Hunter, vicepresidenta de política estatal de Shatterproof, una organización sin fines de lucro con sede en Norwalk, que está trabajando para poner fin a la crisis de adicción en los Estados Unidos.

“Connecticut debería priorizar salvar vidas ahora mediante la reducción de daños y asegurando el acceso a tratamientos para la adicción basados ​​en evidencia”, agregó la directiva.

Financiamiento para “amplificar” la respuesta de CT a la crisis

Los funcionarios electos destacaron el tamaño del acuerdo, que comprende una cantidad récord por un pago resultante de un litigio relacionado con los opioides. Resuelve los reclamos de los gobiernos locales y estatales de todo el país de que los tres distribuidores y Johnson & Johnson ayudaron a impulsar la crisis de los opioides al no responder a las señales de advertencia sobre la proliferación de analgésicos adictivos y engañar a los pacientes y médicos sobre el riesgo de adicción a los opioides.

“Estos nuevos fondos pueden hacer una gran diferencia. Ofrecen el mayor impulso potencial a los esfuerzos contra la adicción en los últimos años”, dijo el senador federal Richard Blumenthal, quien se desempeñó como fiscal general del estado de 1991 a 2011.

El acuerdo aún no está cerrado, pero los funcionarios estatales anticipan que los pagos podrían comenzar a desembolsarse en la primera mitad de 2022.

Se necesitarán 18 años para distribuir todos los fondos.

“Connecticut recibirá 26 millones de dólares en cada uno de los primeros tres años, y luego ese número subirá y bajará unos pocos millones de dólares dependiendo del año”, comentó el fiscal general de Connecticut, William Tong, en una reunión en el Capitolio estatal en Hartford.

Aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos del acuerdo irán directamente a los estados.

En Connecticut, los fondos estatales se distribuirán a través de un Opioid Recovery and Remediation Fund Advisory Council administrado por el Department of Mental Health and Addiction Services (DMHAS).

En el año fiscal actual, el DMHAS está operando con un presupuesto anual de 14 millones de dólares de una subvención federal.

“Estos recursos nos ayudarán a ampliar la respuesta de Connecticut hacia la prevención de una tragedia de adicción absoluta y nos ayudarán a recuperarnos de las trágicas pérdidas que nuestras familias y comunidades han enfrentado”, comentó Nancy Navarretta, comisionada interina del DMHAS.

El quince por ciento de los fondos irá directamente a los municipios y otro 15 por ciento será administrado por el estado en beneficio de las víctimas, las familias y los municipios en general, explicó Tong.

Los especialistas en salud mental y tratamiento de adicciones dijeron que los nuevos fondos se necesitan desesperadamente.

El año pasado, mil 273 personas en el Estado murieron por sobredosis relacionadas con opioides, un 13 por ciento más que en 2019, según la Oficina del Médico Forense.

Muchos familiares de quienes han luchado contra la adicción a los opioides también abogaron por más fondos para los programas de prevención y tratamiento, finalizó Tong.