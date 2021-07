Vuelve a subir número de casos de COVID-19 en el Valle de Hudson

- Publicidad -

YONKERS.- Los números de COVID-19 en el Valle de Hudson continúan empeorando a medida que la región, el Estado y el país continúan lidiando con un aumento en los casos relacionados con personas no vacunadas que quedan expuestas a las variantes Delta.

Según el Departamento de Salud, la tasa de infección positiva por COVID-19 para los examinados en el Valle de Hudson alcanzó el 1.10 por ciento el martes 20 de julio, frente al 0.76 por ciento reportado el domingo 11 de julio, ya que el virus continúa propagándose.

Las tasas de infección en las 10 regiones del Estado el 20 de julio, según el Departamento de Salud del estado fue:

– Capital Region: 1.89 por ciento.

– Long Island: 1.80 por ciento.

– Western New York: 1.56 por ciento.

– Ciudad de Nueva York: 1.42 por ciento.

– Central Nueva York: 1.14 por ciento.

– Finger Lakes: 1.14 por ciento.

– Valle de Hudson: 1.10 por ciento.

– Mohawk Valley: 0.94 por ciento.

– North Country: 0.87 por ciento.

– Southern Tier: 0.79 por ciento.

En todo el estado, la tasa de infección se ha disparado al 1.41 por ciento a medida que Nueva York y el resto del país se enfrentan a nuevas infecciones y la propagación de la variante Delta del COVID-19, ahora dominante.

A principios de julio, ninguna región tenía una tasa de infección superior al 1 por ciento.

Los nuevos casos de COVID-19 en el Valle de Hudson, según el Departamento de Salud el 20 de julio, por condado es:

– Westchester: 56

– Rockland: 11

– Dutchess: 15

– Orange: 39

– Ulster: 9

– Putnam: 3

– Sullivan: 1

No se informaron nuevas muertes relacionadas con el virus en el Valle de Hudson.

Se informó una muerte relacionada con el virus en los condados de Bronx, Kings, Nassau, Suffolk y Onondaga, ya que el número de muertos en todo el estado llegó a 43 mil 41 desde marzo de 2020.

Un desglose de las muertes por COVID-19 en el Valle de Hudson por condado después que comenzó la pandemia es la siguiente:

– Westchester: 2 mil 295

– Rockland: 758

– Orange: 724

– Dutchess: 447

– Ulster: 258

– Putnam: 93

– Sullivan: 76

Se administraron 83 mil 82 pruebas de COVID-19 en Nueva York el 20 de julio, según el Departamento de Salud, lo que resultó en mil 452 infecciones confirmadas recientemente para una tasa de infección positiva diaria del 1.75 por ciento, que sigue aumentando.

Un total de 96 pacientes con COVID-19 fueron ingresados ​​en hospitales de Nueva York con el virus, ya que el número aumentó a 462 en tratamiento en todo el Estado, casi 100 más que hace una semana.

Un total del 74 por ciento de los neoyorquinos mayores de 18 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19, mientras que el 67,5 por ciento está completamente vacunado.

Las autoridades dijeron que el 61.8 por ciento de todos los neoyorquinos han recibido al menos una dosis, y el 56.1 por ciento completó el proceso de vacunación.

Hasta el miércoles 21 de julio, se habían administrado un millón 262 mil 42 (2 mil 358 nuevas) primeras dosis a los residentes del Valle de Hudson, mientras que un millón 146 mil 199 (mil 916 nuevas) habían completado el proceso, ambas entre las tasas más altas del Estado.

“Vacunarse es más crucial ahora que nunca antes. A medida que la variante Delta se abre paso en el país, es la mejor manera de protegerse y proteger a sus seres queridos contra el virus”, comentó el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

“La vacuna es segura, efectiva, gratuita y accesible. No hay excusa para no obtener la suya lo antes posible. Esto se está convirtiendo en una pandemia entre los no vacunados: utilice el arma que tenemos”, finalizó el funcionario.