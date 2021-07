Inmigrantes pueden recibir hasta 5 años de ayuda en efectivo

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Los programas de Cash Assistance (CA) del Estado y de la Ciudad de Nueva York brindan ayuda financiera a familias con hijos menores, así como a personas solteras y parejas sin hijos que tienen necesidades económicas.

De acuerdo con el informe, el programa Family Assistance (FA) ayuda a las familias con hijos menores dependientes y el programa Safety Net Assistance (SNA) ayuda a las personas solteras o parejas sin hijos.

La Human Resources Administration (HRA) administra el programa de Cash Assistance (CA) de la Ciudad de Nueva York, y los distritos de servicios sociales locales administran el programa en el resto del Estado.

La New York State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA) supervisa la administración del programa en todo el Estado.

Si una persona necesita ayuda para solicitar los beneficios de la HRA, puede llamar a la línea de ayuda de Acceso a Beneficios de The Legal Aid Society al 888-663-6880, de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

¿Qué se necesita para obtener la ayuda?

Para calificar para la Cash Assistance (CA), una persona debe cumplir con todos los criterios, que incluyen ingresos y recursos, estado migratorio y requisitos de residencia.

Además, su estado migratorio particular puede determinar si obtiene el Family Assistance, el Safety Net Assistance o ninguno de los programas.

Los inmigrantes indocumentados no cumplen los criterios para obtener la ayuda en efectivo, sin embargo, sí pueden solicitarla para sus hijos menores que tienen un estatus migratorio diferente al de sus padres indocumentados, por ejemplo, si son ciudadanos o titulares de la tarjeta verde o green card.

La ayuda en efectivo solo está disponible para residentes del Estado de Nueva York.

Los residentes de la Ciudad de Nueva York deben solicitar el programa en un Centro de Empleo de la HRA. Puede llamar al 311 para obtener información sobre la ubicación del centro de empleo más cercano a su hogar.

Para obtener el programa FA, el hogar debe tener al menos un hijo menor calificado. El hogar no debe haber recibido ayuda del FA durante más de 60 meses.

La Safety Net Assistance (SNA) también proporciona asistencia en efectivo, pero ayuda a las personas que no están cubiertas por el programa FA, como adultos solteros, parejas que no tienen hijos menores, niños que viven separados de sus padres o parientes, personas que han excedido su límite de 60 meses en FA y algunos no ciudadanos.

Beneficios de asistencia en efectivo

La FA y SNA brindan un beneficio en efectivo dos veces al mes que se puede utilizar para alimentos, servicios públicos y gastos de vivienda.

Si cumple los criterios para FA, solo puedes recibir beneficios por un total de por vida de cinco años (60 meses). Cuando alcance el límite de 60 meses, deberá recibir un aviso indicando que su caso será transferido del programa FA al programa SNA.

Sus beneficios deben seguir siendo los mismos.

El monto de los beneficios emitidos depende de si hay otros ingresos disponibles y se basa en el “estándar de necesidad”, que se refiere al tamaño del hogar.

El estándar de necesidad incluye:

* Asignación básica: también llamada beneficio de “alimentos y otros” o “F&O”, porque paga la comida, la ropa, el transporte y otros gastos diarios mediante la emisión de efectivo a través del sistema de Transferencia electrónica de beneficios (EBT).

* Asignación de energía para el hogar: paga las facturas de electricidad y calefacción al entregarte dinero en efectivo o pagándole directamente al proveedor de servicios públicos.

* Asignación para vivienda: paga una cantidad fija por concepto de alquiler, hipoteca o impuestos sobre la propiedad, en general mediante la emisión de un cheque de dos partes al propietario, prestamista u otro beneficiario, o pagando el dinero directamente.

* Otras necesidades especiales, como la asignación por embarazo.

¿Cómo solicitar ambos programas?

Una persona debes presentar una solicitud ante el Departamento de Servicios Sociales en su ciudad si vives fuera de la Ciudad de Nueva York. En la Gran Manzana, la HRA administra el programa.

Puede encontrar la ubicación de su Departamento de Servicios Sociales local en línea o llamando a la línea directa gratuita de OTDA al 1-800-342-3009.

Puedes presentar su solicitud en línea en https://myBenefits.ny.gov.

Debes identificar cualquier necesidad de emergencia que pueda tener en este momento. Si tiene una emergencia, se le entrevistará y se le informará por escrito sobre la decisión sobre su emergencia el mismo día que presenta la solicitud.

Para Asistencia Temporal, su entrevista debe realizarse dentro de los siete días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/.