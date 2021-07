Ni uno más: una nueva medida para prevenir el conducir en estado de ebriedad en Connecticut

- Publicidad -

HARTFORD.- Mientras docenas de héroes de atención a la salud de los centros de trauma, departamentos de emergencia y servicios médicos de emergencia de todo el estado observaban, Hartford Hospital anunció la semana pasada el lanzamiento de la campaña Ni uno más, diseñada para prevenir la incidencia de personas conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas.

El hospital, que recientemente recibió una subvención de seguridad vial de $550,000 del Departamento de Transporte de Connecticut, produjo una campaña con centros de trauma en todo el estado que se compartirá en la televisión local, transmisión de audio, vallas publicitarias, redes sociales y la web.

El mensaje de ‘Ni uno más’ (Not One More) destaca la fatídica decisión de tener “solo uno más” y el posible efecto dominó de la conducción en estado de ebriedad. En un video impresionante, el espectador es transportado de un restaurante a una sala de emergencias concurrida y luego a una sala de operaciones tensa, donde los equipos luchan para salvar la vida de una persona que eligió ponerse al volante cuando estaba incapacitada.

“La lucha contra la conducción en estado de ebriedad es más esencial que nunca”, dijo Bimal Patel, Vicepresidente principal de Hartford HealthCare y Presidente del Hartford Hospital. “Connecticut se desempeña mal cuando se trata de muertes por conducir bajo los efectos del alcohol. Ahora es el momento de declarar ‘Ni uno más'”.

La conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas sigue siendo un problema en Connecticut que alcanza su punto máximo durante el día feriado del 4 de julio. En 2017, casi la mitad (48 por ciento) de todas las muertes por conducción estaban relacionadas con el alcohol en Connecticut, en comparación con el promedio nacional del 34 por ciento, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

“La coordinación y colaboración de los 12 centros de trauma que trabajan juntos para propósitos de la comunidad es uno de los mejores ejemplos de ser mejores de lo normal”, dijo el Presidente y Director Ejecutivo de Hartford HealthCare, Jeffrey Flaks. “Cuando alineamos nuestros recursos y nuestra voluntad colectiva, estoy seguro de que vamos a marcar una diferencia enorme”.

El Dr. Jonathan Gates, Jefe de Trauma del Hartford Hospital, conoce muy bien el impacto de la conducción en estado de ebriedad, no solo para el paciente, sino también para sus familias y los equipos de atención que los tratan.

“Mis colegas y yo vemos los efectos devastadores de la conducción en estado de ebriedad todos los días”, dijo el Dr. Gates, que se muestra arriba en el podio. “Conducir bajo la influencia del alcohol y las drogas no solo causa un daño físico tremendo a las personas involucradas en accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, sino que el impacto emocional de estas tragedias se propaga a través de nuestras comunidades.

“Para que podamos ver ‘ni una lesión o muerte más’ relacionada con la conducción bajo los efectos del alcohol, les pedimos a los conductores de Connecticut que se comprometan a no tomar esa bebida o fumada adicional que los pondrá a ellos y a otras personas en riesgo”.

El comisionado del DOT, Joseph J. Giulietti, dijo: “Nuestra esperanza es que este mensaje, entregado por los héroes de la salud que ven el impacto devastador de la conducción en estado de ebriedad todos los días, resuene en los conductores del estado y conduzca a una reducción de accidentes”.

Como parte de la campaña “Ni uno más”, se alienta a los conductores de Connecticut a firmar un compromiso en línea de que no conducirán en estado de ebriedad.

El sitio web de la campaña (disponible solo en Ingles) también incluye historias personales de héroes de la salud y sus experiencias en el tratamiento de víctimas de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, recursos como una calculadora de contenido de alcohol en sangre (BAC), información sobre apoyo por abuso de sustancias y programas y eventos comunitarios relacionados.

¿Firmarás el compromiso? Visita https://NotOneMore.org.