Fiscal alega intimidación al Estado en el caso de quiebra de Purdue Pharma

HARTFORD.- El Fiscal General de Connecticut, William Tong, acusó a la familia detrás del fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, de intentar intimidar a Connecticut y otros estados que la semana pasada se opusieron al acuerdo de quiebra negociado de la compañía.

Tong emitió un comunicado en respuesta a una moción de la familia Raymond Sackler, que solicitaba al U.S. Bankruptcy Court of Southern New York que imponga sanciones a Connecticut junto con California, Maryland, Rhode Island y Washington, D.C.

Según la oficina del Fiscal General, la moción fue notificada, pero luego se retractó y nunca se presentó ante el tribunal.

Tong calificó la moción como un ataque directo a Connecticut y un gran error.

“Si hubiera alguna duda, déjeme ser increíblemente claro: Connecticut presentará nuestra objeción a la quiebra de Purdue esta semana y lucharemos hasta que se agoten todas las opciones viables”, advirtió el funcionario.

Los cuatro estados y el Distrito de Columbia anunciaron la semana pasada que continuarían oponiéndose a un plan de reorganización de la compañía con sede en Stamford, que busca protección por bancarrota en medio de la epidemia de opioides en curso.

Muchos otros estados han aceptado los términos del plan mediado que ahora incluye la divulgación pública de más de 30 millones de documentos, liquidaciones en efectivo adicionales de la familia Raymond Sackler que totalizarán más de 4.3 mil millones de dólares y el requisito de que Purdue Pharma sea cerrado o vendido para 2024, según la Oficina del Fiscal General de Massachusetts.

Pero Tong y algunos otros fiscales generales han sostenido que el acuerdo permite a la familia evadir las consecuencias del daño causado por la adicción generalizada a los opioides.

En la moción presentada el jueves pasado, la familia Raymond Sackler pidió al tribunal que reprenda a Connecticut y algunos de los otros estados en oposición, los obligue a pagar los gastos relacionados y elimine ciertas declaraciones del expediente judicial.

Los abogados de la familia sostienen que los estados habían hecho afirmaciones sin fundamento.

“Cada estado presentó a esta Corte alegaciones y alegatos fácticos que carecen por completo de sustento probatorio. Cada Estado y cada abogado sabía que estas alegaciones fácticas carecían de apoyo probatorio o lo hubieran sabido si hubieran realizado la investigación razonable requerida por el tribunal”, escribieron los abogados de la familia en la moción.

Tong dijo que la decisión de los abogados de retirar la moción sugería que era un error de cálculo colosal.

“El hecho de que todavía estén involucrados en estas rabietas legales simplemente me demuestra que esto es todavía una pelea en vivo, y que nuestra oposición está ganando terreno”, finalizó el Fiscal General.