EVENTOS COMUNITARIOS

Biblioteca móvil

La Bookmobile de la Biblioteca Pública de Stamford, estará disponible el lunes 19 de julio, de 9:30 a 10: 30 de la mañana en el Scalzi Park, en Bridge Street, Stamford.

Además, estará disponible de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la Hart Magnet School, en 61 Adams Avenue, Stamford.

Para ingresar se requiere el uso de mascarillas.

Para mayor información, pueden enviar un correo electrónico a Josephine Fulcher-Anderson a [email protected].

Izamiento bandera de Colombia

El martes 20 de julio, a partir de las 11:00 de la mañana, en el Centro de Gobierno de Stamford, en 888 Washington Boulevard, Stamford, la Asociación Colombo Hispano Americana de CT, Achact International, llevará a cabo un evento cívico para conmemorar el 211 aniversario de la independencia de Colombia (1810-2021), donde se izará la bandera del país sudamericano.

Alimentos gratuitos

El martes 20 de julio, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en 34 Woodland Avenue, dentro del Lathon Wider Community Center, Stamford, las personas pueden obtener alimentos gratuitos, a través de la Person-To-Person Mobile Food Pantry.

De acuerdo con los promotores, para asistir al lugar las personas deben programar una cita previa, llevar sus propias bolsas reutilizables y usar mascarillas faciales para entrar al lugar.

Para obtener información adicional y programar una cita, pueden llamar al 203-724-911 o al 203-724-9111.

Taller para pequeños negocios

La organización SCORE Fairfield County brindará de manera gratuita un taller virtual para pequeños negocios llamado Running a Successful Creative Business: Business, Legal and Tax Tips (Dirigir un negocio creativo exitoso: consejos comerciales, legales y fiscales), el martes 20 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía.

De acuerdo con los promotores, los participantes aprenderán las habilidades comerciales, legales y fiscales básicas necesarias para sobrevivir, de un emprendedor exitoso que también es autor, intérprete y personalidad de los medios. El presentador será Cliff Ennico.

Para registrarse y participar, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3rdHl5V.

Clases gratuitas de yoga

El jueves 22 de julio a las 6:00 de la tarde, la organización Stamford Downtown brindará clases gratuitas de yoga en el Latham Park, Stamford, dirigidas por Chelsea Piers CT.

De acuerdo con los promotores, no es necesario registrarse previamente .

Los organizadores recomendaron a los participantes que lleven su propia esterilla (tela o material que se coloca en el suelo donde las personas se sientan para hacer yoga).

El distanciamiento social será observado de acuerdo con las regulaciones estatales cuando sea necesario.

Consulado sobre ruedas de México

Del miércoles 28 al viernes 30 de julio en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en 61 Club Road, Windham, Connecticut, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, se llevará a cabo un Consulado sobre Ruedas de México.

La comunidad mexicana puede realizar los trámites de pasaportes, doble nacionalidad y matricula consular.

Para hacer una cita previa pueden llamar al 1-877-639-4835, ingresar a la página web https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal.

Para mayor información sobre los requisitos, pueden ingresar a la página web www.sre.gob.mx/nuevayork.

Oportunidad para ser oficial de policía

El New Rochelle City Hall permanecerá abierto hasta el jueves 12 de agosto para aceptar las solicitudes completadas de las personas que buscan ser oficiales del Departamento de Policía de New Rochelle.

Las solicitudes están disponibles en la web https://www.newrochelleny.com/DocumentCenter/View/14263/67-031_POLICE-OFFICER-Application.

También las solicitudes se pueden obtener en el Departamento de Policía de New Rochelle, en 475 North Avenue; en la Biblioteca Pública de New Rochelle, en 1 Library Plaza; en el Martin Luther King Center, en 95 Lincoln Avenue, y en la Municipal Housing Authority, en 50 Sickles Avenue, New Rochelle.

Para obtener más información pueden ingresar a la web https://bit.ly/3B9HAUo.