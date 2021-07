Niños latinos de CT enfrentan disparidades en seguro médico

- Publicidad -

STAMFORD.- En los Estados Unidos, los niños latinos tienen más del doble de probabilidades de no tener seguro médico que los no latinos.

Según un análisis reciente del Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown, en 2016 el porcentaje de niños no hispanos sin seguro médico era del 3.7%, en comparación con el 7.7% de los menores hispanos.

Para 2019, las cifras subieron al 4.4% para los niños no hispanos y al 9.3% para los menores latinos.

Los datos se destacaron en la publicación Stateline de Pew Charitable Trusts.

En Connecticut, si bien la disparidad no es tan grande, también se ha ampliado en los últimos años.

La tasa de niños latinos sin seguro en Connecticut es del 4.8%, en comparación con el 3.1% de los niños no latinos, una diferencia de más de 1.5 veces.

Entre 2016 y 2019, el porcentaje de niños latinos con seguro médico disminuyó en los Estados Unidos en 1.6 puntos porcentuales y mucho más en algunos estados. En Connecticut, la tasa de niños latinos sin seguro médico fue del 3.6% en 2016; luego aumentó a 4.8% en 2019, según un análisis del Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown, basado en datos del censo de EE. UU.

Parece ser un dilema de décadas que ha eludido solución.

Un informe de la State Office of Health Care Access de hace dos décadas indicó que el 7.5% de los jóvenes hispanos menores de 18 años no tenían seguro en Connecticut, en comparación con el 5.5% de los niños no hispanos.

Emitido en 1998, el informe señaló que “la tasa de niños hispanos de 18 años o menos sin seguro médico era casi 1.4 veces mayor que la tasa de niños no hispanos”.

En 2006, aproximadamente dos tercios de todos los niños de Connecticut sin seguro médico eran hispanos, según la Office of Health Care Access, como se señaló en informes publicados en ese momento.

Un informe del Hispanic Health Council’s Latino Policy Institute de ese año señaló que “los niños latinos eran los más propensos a no tener seguro”, argumentando que “los niños latinos son hospitalizados a una tasa 5 veces mayor que la de los niños blancos no latinos”.

El informe también observó que “la magnitud del problema es enorme, y refleja las causas fundamentales del sistema que deben abordarse mediante un cambio decisivo de políticas”.

Una década más tarde, UConn Today de la Universidad de Connecticut (UConn) informó en 2018 que los niños latinos “continúan siendo los más sin seguro, representando un tercio de todos los niños sin seguro a nivel nacional”.

“La falta de seguro médico en los niños es una tremenda disparidad de salud que debe abordarse con urgencia, especialmente en la comunidad latina altamente afectada”, declaró el doctor Glenn Flores, profesor y director asociado de investigación en el Departamento de Pediatría en la Facultad de Medicina de la UConn.

“Cuando los niños no tienen seguro, corren un riesgo mucho mayor de tener una salud más precaria, falta de acceso a la atención médica, más viajes a la sala de emergencias y hospitalizaciones y, lamentablemente, muerte prematura”, agregó Flores.

En ese momento, un programa que capacitó a los padres mentores en la comunidad latina descubrió que eran muy efectivos para brindar cobertura de seguro médico a los niños latinos sin seguro.

Un estudio de la iniciativa, realizado en Texas, pero dirigido por Flores, encontró que cuando “los padres mentores les enseñaron a los padres sobre los programas de seguro disponibles, los ayudaron a completar y enviar solicitudes, se contactaron y actuaron como enlace familiar, ayudaron a las familias a encontrar hogares médicos y dentales para sus hijos, y les ayudó a abordar cualquier determinante social de la salud”.

Los niños del grupo de padres mentores obtuvieron un mayor acceso a la atención médica a las visitas de atención preventiva, proveedores de atención primaria y especialistas.

Un informe de enero de 2020 de Connecticut Voices for Children señaló que “las estadísticas de salud de Connecticut se comparan consistentemente bien con otros estados. Desafortunadamente, estas estadísticas agregadas enmascaran enormes disparidades en la salud y la atención médica que experimentan los residentes de color del Estado”.

El informe continuó ofreciendo una serie de recomendaciones para responder a las disparidades, y concluyó que “Connecticut tiene la infraestructura y los recursos para reformar nuestros sistemas de salud para que aborden las causas fundamentales de las disparidades raciales en los resultados de salud”, y agregó que “apuntar deliberadamente las disparidades en la salud son necesarias para el bienestar futuro del Estado”.