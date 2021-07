El 97.8% de las muertes relacionadas con COVID-19 en CT no fueron vacunadas

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Más de 650 personas de Connecticut han muerto de COVID-19 desde que el Estado comenzó a vacunar ampliamente contra la enfermedad.

Casi el 98 por ciento de ellos no estaban vacunados, según muestran los datos revelados por el Estado.

Entre el 21 de febrero, cuando el Estado solidificó el lanzamiento de la vacuna basada en la edad, y el 1º de julio, hubo 651 muertes relacionadas con el COVID-19 en Connecticut, de acuerdo con los registros estatales.

De esas muertes, el 97.8 por ciento se produjo entre pacientes que no estaban vacunados, según el portavoz del Departamento de Salud Pública del Estado, Chris Boyle.

El 2.2 por ciento restante de esas muertes, 14 de 651, involucraron a pacientes que habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, confirmó Boyle.

Al 1º de julio, 2.3 millones de personas en Connecticut habían recibido al menos una dosis de la vacuna. Si 14 personas murieron después de recibir la vacuna, eso es 0.0006 por ciento de las personas vacunadas que murieron de una infección por COVID-19, agregaron los autores del informe.

“La mayoría de las muertes que estamos viendo, la inmensa mayoría, son de personas que no han sido vacunadas. Y eso está viendo en todo el país. Sabemos que la vacuna no es perfecta. Si bien es muy bueno para prevenir las enfermedades y es excelente para evitar que las personas tengan una enfermedad grave, hay personas que seguirán teniendo una enfermedad grave a pesar de haber sido vacunadas”, expresó el director de prevención de infecciones de Yale New Haven Health, el doctor Rick Martinello.

En mayo pasado, el Estado dijo que tres residentes vacunados murieron con una infección por COVID-19 y que se “confirmó que esas personas tenían afecciones médicas subyacentes”.

Cuando se le preguntó si las 11 muertes adicionales que involucraron a residentes vacunados ocurrieron de manera similar entre pacientes inmunodeprimidos, Boyle precisó que “no podemos determinar la causa exacta de ese 2.2 por ciento”.

Martinello indicó que “eso es consistente con lo que hemos observado en Yale New Haven Health. Ciertamente, hemos visto a algunos que están gravemente inmunodeprimidos, vacunados y han sucumbido al COVID-19”, agregó el experto.

Los datos de Connecticut están en línea con el panorama nacional.

La directora de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, dijo este mes que el 99.5 por ciento de todas las muertes recientes por COVID-19 involucran a personas que no habían sido vacunadas.

“Los datos preliminares de varios estados durante los últimos meses sugieren que el 99.5 por ciento de las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos fueron en personas no vacunadas”, agregó Walensky.

Hasta el 6 de julio, los CDC informaron 988 muertes por causa de COVID-19, de más de 157 millones de personas vacunadas en todo el país.

Maryland anunció la semana pasada que 100 personas habían muerto a causa de una infección por COVID-19 en junio y ninguna había sido vacunada contra la enfermedad.

Tennessee también ha visto resultados similares.

“Lo que sabemos es que las personas que están siendo hospitalizadas y que están muriendo en este momento casi no están vacunadas”, comentó la comisionada de Salud de Tennessee, Lisa Piercey.

“Pero aquellos que están vacunados parecen tener una protección realmente buena contra todas las variantes, incluida la variante Delta”, finalizó la funcionaria.