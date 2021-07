NY elimina antigua ley que consideraba “ilegal” abrir las barberías los domingos

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Nueva York tiene una nueva ley muy particular que trae un cambio que pocos conocían y tiene que ver con la belleza.

A partir de esta semana se elimina la ley que prohibía prestar servicios de barbería los domingos, una legislación que se aplicaba muy rara vez y que consideraba un delito menor cortar el cabello o afeitar a otra persona los domingos.

La nueva ley fue firmada esta semana por el gobernador Andrew Cuomo y entra en vigencia de inmediato.

“Esta es la definición misma de una ley arcaica y sin sentido que tiene poco o ningún sentido en el siglo XXI”, declaró el gobernador Cuomo.

“Si bien no se aplica de manera rutinaria, estoy más que feliz de convertir esta derogación en ley y permitir que estas empresas determinen qué días eligen para operar”, agregó el funcionario.

La antigua ley, que se encontraba en la sección 16 de la Ley General de Comercio, describía que una persona que abriera su barbería o peluquería el domingo tenía que pagar una multa de 5 dólares por la primera infracción, por la segunda no menos de 10 dólares y no más de 25, o podría ser encarcelado por un período no menor de 10 días y no mayor de 25 días.

La persona podía hasta ser encarcelado y recibir una multa al mismo tiempo a discreción de los magistrados.

Aunque esta antigua ley se aplicaba muy rara vez, la nueva legislación firmada por el gobernador Cuomo permite que las barberías abran los domingos si desean sin necesidad de romper una ley.

“Me complace que el Gobernador haya promulgado un proyecto de ley que presenté y que derogará la prohibición arcaica de prestar servicios de barbería los domingos”, comentó el senador Joseph Griffo.

“Las peluquerías y los salones, como todas las pequeñas empresas, se han enfrentado a desafíos importantes, sin precedentes y arduos durante la pandemia del coronavirus. Al eliminar leyes obsoletas e innecesarias como esta, estas empresas tendrán una oportunidad adicional de recuperarse financieramente mientras trabajamos para reconstruir nuestras economías locales y estatales”.

Por su parte, el asambleísta Billy Jones, apuntó que “cómo muchas otras industrias y profesiones, los peluqueros y barberos se han visto gravemente afectados por la pandemia del COVID-19. Si bien la prohibición de barbería los domingos se aplica de manera flexible, encabecé esta legislación para garantizar que la decisión de estar abierto esté en manos del propietario del negocio, y no en una ley estatal innecesaria y obsoleta”.