No extenderán fecha límite para toma de huellas de trabajadores de hogares de ancianos

- Publicidad -

HARTFORD.- El Departamento de Salud Pública no está dispuesto a otorgarle al personal de los asilos de ancianos, contratado durante la pandemia, un poco más de tiempo para que le tomen las huellas digitales para una verificación de antecedentes.

Los funcionarios sindicales, los empleados y los operadores de los hogares de ancianos están preocupados por la directiva, que exige que más de 7 mil 500 trabajadores de los hogares de ancianos se tomen las huellas digitales antes del 20 de julio o perderán sus trabajos.

En medio de las preocupaciones por la seguridad de los residentes en una industria que ya tiene poco personal debido a la pandemia, los funcionarios sindicales y los funcionarios de los hogares de ancianos quieren que se retrase el plazo.

Pero el Departamento de Salud Pública dejó en claro, el lunes pasado, que no es posible continuar suspendiendo la ley.

En una carta dirigida al director del Distrito 1199 de la Service Employees International Union (SEIU), la comisionada interina del Departamento de Salud Pública, Deidre Gifford, dijo que “esta ley está diseñada para proteger a los residentes de los hogares de ancianos, a otras personas que reciben servicios de atención a largo plazo y al personal que brinda atención de personas con historias de ciertos delitos violentos y otros delitos descalificadores”.

Hay 3 mil 964 trabajadores hasta el 8 de julio a los que se les tomaron las huellas dactilares y han vuelto al trabajo. Sin embargo, hay miles más que podrían no poder presentarse a trabajar si no cumplen con el cronograma.

Zina Bennett, una Certified Nurse Aide (CNA) de Bridgeport, no es una empleada nueva y no es necesario que le tomen las huellas digitales como sus colegas contratados durante la pandemia, pero no cree que sea justo.

Dijo que, si estos trabajadores no pueden presentarse a trabajar, los residentes no recibirán la atención que necesitan.

“Ya existe una crisis de personal en los hogares de ancianos y no se puede acortar más”, comentó Bennett.

Dijo que fue el Estado el que decidió no tomar las huellas dactilares durante la pandemia, “por lo que está mal sancionar a los trabajadores por esto”.

La industria cree que debería haber más tiempo.

“Estamos de acuerdo con el resultado de la política que busca el Departamento de Salud , nuestros hogares de ancianos y nuestros empleados están trabajando duro para cumplir con el plan muy agresivo del Estado, pero tenemos la esperanza de que el Estado será razonable en el análisis final de que simplemente se puede necesitar más tiempo”, indicó Matt Barrett, presidente y director ejecutivo de la Connecticut Association of Health Care Facilities.

Gifford dijo que están tratando de facilitar la tarea.

“Como parte de esta iniciativa de programación especial, el Departamento de Salud y la policía estatal trabajaron en colaboración para poner a disposición más de 9 mil oportunidades de citas en 11 cuarteles de la policía estatal hasta junio”, precisó la Comisionada.

“Posteriormente, la policía del estado amplió el calendario hasta julio, proporcionando 528 citas por día.

Las citas han estado disponibles de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:20 de la tarde, en incrementos de 10 minutos.

Gifford dijo que cree que se pueden tomar las huellas digitales de los trabajadores restantes antes de la fecha límite del 20 de julio.

“Continuaremos monitoreando los datos diariamente y revisaremos el plan de programación actual si las proyecciones cambian significativamente”, finalizó la funcionaria.