Escuelas encontraron formas de mantener a estudiantes en el camino correcto durante COVID-19

- Publicidad -

HARTFORD.- Al comienzo del último año escolar, solo alrededor del 53% de los 60 estudiantes completamente remotos con los que trabajó Daemond Benjamin, en la Hartford Public High School, estaban en camino de seguir adelante con su educación.

Para finales del tercer trimestre, ese porcentaje aumentó a 77% y, para finales de año, dijo que más del 85% estaba en camino.

Benjamin, un coordinador de la escuela secundaria pública de Hartford, atribuye eso en parte a que los coordinadores como él cambiaron el enfoque de las visitas domiciliarias que estaban haciendo antes de la pandemia: en lugar de simplemente verificar a los estudiantes con más de ocho ausencias sobre por qué no se estaban presentando a clase, también comenzaron a controlar más su bienestar socioemocional.

En febrero pasado, Connecticut RISE Network, un esfuerzo filantrópico iniciado hace años por la multimillonaria Barbara Dalio para ayudar a los estudiantes a graduarse de la escuela secundaria y progresar a la universidad o una carrera, emitió un informe que mostró que aproximadamente un tercio de los estudiantes de secundaria que asisten a las escuelas en la red no estaba encaminado para pasar al siguiente grado durante el otoño.

Pero en un informe de seguimiento publicado el lunes pasado, RISE informó que se realizaron mejoras en esas escuelas durante la primavera.

Lo atribuyen a una serie de esfuerzos realizados por personas como Benjamin para asegurarse de que los estudiantes progresen como deberían.

“Los controles de bienestar ayudaron, ante todo, a construir una relación, una relación positiva, con los estudiantes y sus familias y ayudarlos a comprender que estamos aquí con la misma creencia compartida de que todos los estudiantes deben tener la oportunidad de prosperar en cualquier entorno educativo”, comentó Benjamin, y agregó que también había barreras que estos estudiantes enfrentaban cuando se trataba de participar en la escuela, como tener problemas de conectividad, con las que él también los ayudaría.

“Ser un coordinador en el camino y no ser un maestro, y mi rol siendo muy fluido y muy flexible, me permitió hacer estas visitas en un abrir y cerrar de ojos. Sabían a quién llamar, y si me llamaban, podía ir a una casa y solucionar algunos problemas de Wi-Fi o algún problema que un estudiante tendría con su computadora portátil y hacer que regresaran a clase de inmediato. Así que eso definitivamente ayudó”, expresó Benjamin.

El informe de febrero reveló que el 33% de los estudiantes que rastrearon durante la primera mitad del año escolar no estaban en camino de avanzar al siguiente grado, en comparación con el 15% del año anterior.

También informaron que entre los estudiantes que asisten a la escuela completamente en línea, el 46% reprobó al menos dos cursos en comparación con el 26% de los que asisten a clases parcialmente en persona y desde casa.

Pero aún no se ha determinado el efecto completo de cuánta educación se perdió este último año escolar. El informe señala que sacar conclusiones ahora sería prematuro y que se necesitará más tiempo para “evaluar los daños a raíz de la pandemia”.

Emily Pallin, directora ejecutiva de RISE, explicó que continuarán monitoreando los datos que recopilaron el año pasado y comprenderán mejor los resultados de fin de año a finales de este verano.

“Reconocemos totalmente que las partes interesadas en todo el Estado, con razón, están realmente ansiosas por comprender los efectos completos de la pandemia en los resultados de los estudiantes”, precisó Pallin.

Agregó que “también queremos comprender los datos del año pasado para que podamos pensar en mejoras y formas de apoyar mejor a nuestros estudiantes en el futuro, pero los datos del año pasado siguen siendo bastante fluidos”.

El informe del lunes pasado destaca los nueve distritos de Connecticut que atienden a 13 mil estudiantes en las 10 escuelas secundarias con las que se asocian, y observa ejemplos de cómo involucraron a los estudiantes que estaban reprobando y no asistieron la primera mitad del año escolar.

Las escuelas incluidas en el análisis están en East Hartford, Hartford, Manchester, Middletown, Norwalk, Naugatuck, Stamford y Meriden.

El informe indica que el 71% de los 55 estudiantes de las dos escuelas secundarias de Meriden que asistieron a las sesiones de los sábados esta primavera pasaron de estar fuera de pista a estar bien en el segundo trimestre.