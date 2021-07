Gobernador de NY declara primera emergencia de desastre de la nación por violencia armada

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una nueva Orden Ejecutiva declarando el primer desastre de emergencia del país por la violencia armada, luego de decenas de tiroteos reportados durante el feriado del 4 de julio.

El martes 6 de julio, Cuomo hizo la declaración en la ciudad de Nueva York, señalando que el Estado ha pasado de una crisis a la siguiente habiendo conquistado en gran medida el COVID-19.

“Pasamos de una epidemia a otra. Pasamos del COVID-19 a la epidemia de la violencia armada. Más personas mueren por la violencia con armas de fuego que por COVID-19”, lamentó el Gobernador.

Cuomo señaló que durante el fin de semana del 4 de julio, más personas murieron por violencia con armas que por COVID-19. A nivel nacional, al menos 233 personas murieron y más de 600 resultaron heridas en cientos de tiroteos durante el fin de semana.

En Nueva York, los tiroteos en las principales ciudades aumentaron un 40 por ciento el año pasado en comparación con 2019, y durante el fin de semana festivo, hubo 51 muertes por disparos en Nueva York en comparación con 13 muertes relacionadas con el virus.

“Hoy estoy emitiendo una Orden Ejecutiva declarando una emergencia de desastre sobre violencia armada. La violencia armada es una crisis de salud pública y debemos tratarla como tal. Esta declaración nos permitirá darle a esta crisis toda la atención y los recursos que se merece”, comentó Cuomo.

El Gobernador, quien afirmó que la declaración era la primera en la nación, dijo que incluirá la creación de la Office of Gun Violence Prevention para coordinar los esfuerzos y dirigir recursos a áreas que han visto un repunte en la violencia con armas de fuego.

La oficina incluirá un grupo de trabajo de representantes de agencias estatales, incluidas la Office of Mental Health, Children and Family Services, Temporary and Disability Assistance, Prevention of Domestic Violence, Victim Services, los departamentos de Trabajo, Vivienda, Salud, Corrección, y Supervisión comunitaria, así como el Empire State Development, la policía estatal, la División de Presupuestos, entre otros.

También se ha prometido un total de 138.7 millones de dólares en programas de intervención, prevención y empleo para involucrar a los jóvenes en riesgo y mantener a los jóvenes neoyorquinos fuera de las calles, incluidos 57.5 ​​millones en una “inversión para involucrar a los jóvenes en riesgo”, creando más de 21 mil puestos de trabajo en proceso.

La policía estatal de Nueva York también creará una Gun Trafficking Interdiction Unit para evitar que las armas ilegales ingresen al Estado.

Cuomo señaló que el 74 por ciento de las armas utilizadas en delitos en todo el estado se compraron fuera del estado.

“Estamos reconstruyendo Nueva York mejor que nunca, pero parte de la reconstrucción es abordar las injusticias sistémicas que fueron expuestas por el COVID-19”, indicó el Gobernador.

“Si nos fijamos en las cifras recientes, ahora mueren más personas a causa de la violencia armada y el crimen que de COVID-19; este es un problema nacional, pero alguien tiene que dar un paso adelante y abordar este problema porque nuestro futuro depende de ello”, añadió el funcionario.

“Al igual que hicimos con el COVID-19, Nueva York va a liderar a la nación una vez más con un enfoque integral para combatir y prevenir la violencia con armas de fuego, y nuestro primer paso es reconocer el problema con una emergencia por desastre de armas de fuego, la primera en la nación. Cuando vemos una injusticia no miramos para otro lado, nos levantamos y luchamos porque esa es la manera de Nueva York”, finalizó Cuomo.