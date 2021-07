Gobernador pedirá extensión de sus poderes de emergencia de COVID-19

- Publicidad -

STAMFORD.- Con las altas tasas de vacunación y los números bajos en los casos de COVID-19, el gobernador Ned Lamont declaró que espera que la legislatura vote pronto sobre una propuesta “estrecha” para extender su autoridad de emergencia relacionada con la pandemia más allá de su fecha de vencimiento, del 20 de julio.

El Gobernador, que ha operado con mayores poderes desde marzo pasado, esbozó algunas razones para mantener sus poderes de emergencia en su lugar. Señaló la flexibilidad necesaria para administrar un lanzamiento de vacunas de refuerzo si finalmente se necesitan, así como las vacunas para los niños menores de 12 años, si se aprueba una fórmula para su uso.

También se requiere una declaración de emergencia en curso para que el Estado califique para recibir fondos de la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Lamont dijo que quería mantener el requisito de que las personas que no hayan recibido una vacuna contra el virus del COVID-19 usen máscaras en el interior.

“Me gusta el hecho de que las tiendas tengan la opción de decir ‘Mira, si no estás vacunado, quiero que uses una máscara’. Eso podría no ser práctico si no tenemos los poderes ejecutivos”, indicó Lamont.

La duración y el alcance de la autoridad de emergencia del Gobernador se ha reducido a medida que la pandemia de coronavirus ha comenzado a retroceder. Este año, los legisladores también aprobaron un lenguaje temporal que les otorga una autoridad más amplia para restringir las acciones de emergencia del Gobernador.

Los líderes legislativos pueden vetar efectivamente cualquier orden de emergencia que no aprueben y una extensión de su autoridad se limita a 180 días cuando la Legislatura no está en sesión.

El martes pasado, el presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, dijo que no esperaba que el Gobernador solicitara una extensión completa de seis meses.

“Creo que 180 días probablemente sería un poco excesivo, así que esperaría que fuera más corto”, precisó Ritter.

Ritter dijo que estaba esperando escuchar la pregunta de Lamont.

Agregó que otro mes o dos para administrar los esfuerzos de vacunación y continuar calificando para los fondos de la FEMA tiene sentido, pero evaluaría lo que finalmente propuso el Gobernador.

Las tasas de COVID-19 de Connecticut han sido consistentemente bajas durante varias semanas a pesar de la presencia de la variante Delta del virus, más infecciosa.

El líder de la minoría de la Cámara, Vincent Candelora, dijo que veía pocas razones para extender la autoridad de Lamont.

Explicó que Connecticut podría seguir calificando para fondos federales a través de una declaración específica. La mayoría de las políticas de atención médica relacionadas con la pandemia ya han sido codificadas por la legislatura.

Otros republicanos han señalado que se opondrán a un intento de extender los poderes de emergencia de Lamont.

El líder de la minoría del Senado, Kevin Kelly, apuntó que “no hay ninguna razón por la que la Legislatura no pueda actuar en igualdad de condiciones con la rama ejecutiva para codificar cualquier política necesaria para seguir administrando las vacunas, supervisar los problemas de salud pública o mantener seguras a nuestras comunidades”.