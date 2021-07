Estado lanza programa para cerrar brecha de riqueza racial

- Publicidad -

HARTFORD.- Julio marca el primer mes del programa recién promulgado CT Baby Bonds de Connecticut, que invertirá anualmente 50 millones de dólares en beneficio de los niños nacidos en la pobreza.

El Tesorero del Estado, Shawn Wooden, manifestó que la legislación de bonos para bebés es una ley que luchará contra la pobreza generacional, que busca la equidad racial y el crecimiento económico para todos.

“Durante demasiado tiempo, hemos visto a los más vulnerables de todas las comunidades de nuestro Estado lidiar con las realidades de la desigualdad económica. Debemos hacer algo sobre la desigualdad económica en nuestro Estado ahora”, manifestó Wooden.

El programa funciona así:

Por cada niño cuyo nacimiento esté cubierto por el programa estatal de Medicaid, se asignarán 3 mil 200 dólares a ese niño, se depositarán en un fideicomiso y serán invertidos por la Oficina del Tesorero del Estado hasta que el niño cumpla los 18 años.

Cuando un beneficiario tiene entre 18 y 30 años y ha completado un requisito de educación financiera, se le permitirá acceder a los fondos, que según los funcionarios estatales podrían aumentar a alrededor de 11 mil dólares por niño para cuando alcance la edad de 18 años.

Una vez desembolsado, el dinero tendría usos limitados. Solo se puede destinar a la educación, el pago inicial de una casa en Connecticut, la inversión en una actividad empresarial o un negocio en Connecticut, o como una contribución a los ahorros para la jubilación.

“Connecticut es el punto cero de las disparidades de ingresos y riqueza. A partir de este mes, los primeros bebés nacidos en HUSKY serán elegibles para este programa y podrán cosechar estos beneficios transformadores cuando cumplan 18 años en 2039”, indicó Wooden.

“Sé que parece mucho tiempo, pero debemos pensar a largo plazo si vamos a tomarnos en serio el cambio estructural, una reforma de cambio profundo, que sea real y duradero”, agregó el funcionario.

La futura madre Talisha Tirado dijo que se siente aliviada en este momento de que el Estado haya aprobado este programa. Dijo que beneficiará a su hija cuando nazca en los próximos meses.

“Cuando me enteré de esto, sentí que me habían quitado mucho peso de encima. No tengo que preocuparme tanto por poner un ahorro a un lado o preocuparme tanto por dónde se destinará este dinero cuando mi hija cumpla 18 años. Estoy agradecida por el hecho de que solo puede destinarse a estas cuatro cosas”, agregó Tirado.

De acuerdo con la ley pública, el dinero en el fideicomiso no puede considerarse un activo a los efectos de calcular la ayuda financiera en las instituciones educativas públicas del Estado.

CT Baby Bonds se financiará anualmente a través de bonos de obligación general del Estado durante los próximos 12 años.