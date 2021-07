Así es como Stamford está usando millones de dólares en dinero del estímulo federal de COVID-19

- Publicidad -

STAMFORD – La Ciudad utilizará millones de dólares en dinero del estímulo federal de COVID-19 para aumentar su gasto en proyectos de capital durante el próximo año, con un enfoque en la ventilación y las mejoras relacionadas con las aguas pluviales.

Entre ellos se encuentra un proyecto para abordar el agua congelada persistente en la West Hill Road al sur de la Roxbury Elementary School y los problemas con un drenaje pluvial debajo de Bouton Street West y Hope Street.

Stamford ha recibido 24.5 millones de dólares en dinero federal hasta ahora, 1.6 millones de los cuales aún están sin asignar.

Se espera que reciba otros 24.5 millones la próxima primavera.

La Ciudad debe gastarlo todo para fines de 2026.

El alcalde David Martin presentó el plan de la Ciudad para usar 21.5 millones de dólares los fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA) durante una reunión el lunes con la Junta de Planificación, la Junta de Finanzas y el Comité Fiscal de la Junta de Representantes.

Las aprobaciones que Martin necesitaba de las juntas se obtuvieron con votos unánimes.

Martin mostró un gráfico que muestra cómo 8.1 millones de dólares en dinero ARPA se destinarían a proyectos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) de la Junta de Educación y 11.8 millones de dólares se destinarían a proyectos de aguas pluviales de la Ciudad.

La Junta de Finanzas ha instado a la administración de Martin a dirigir el dinero del estímulo federal hacia proyectos de capital.

El mes pasado, cuando concluyó el proceso presupuestario para el año fiscal que comienza esta semana, la junta asignó solo 1.5 millones de dólares al presupuesto operativo de la Ciudad.

El lunes, Martin reconoció la opinión de la Junta sobre el asunto y dijo que si la Ciudad usaba una gran parte de los fondos federales para cubrir los gastos operativos, tendría que aumentar los impuestos de manera significativa en el futuro para continuar cubriéndolos.

Stamford se está preparando para emitir bonos para una serie de proyectos de capital. Anteriormente, buscaba emitir 40 millones de dólares en bonos, dijo Martin, pero el dinero de la ARPA llevó a los funcionarios a barajar las fuentes de financiamiento para pagar algunas mejoras necesarias desde hace mucho tiempo.

“Una parte significativa de la emisión de bonos previamente planificada es ahora elegible para el financiamiento de la American Rescue Plan Act, y eso serían

proyectos de HVAC y aguas pluviales”, declaró Martin a las juntas.

Después de todo el movimiento, la emisión de bonos de Stamford ahora será de 34.5 millones.

Gracias al dinero de ARPA, la Ciudad puede hacer esa emisión de bonos más pequeña mientras aumenta su gasto de capital general a 55.5 millones de dólares.

El dinero federal “no solo reduce nuestro endeudamiento”, explicó Richard Freedman, presidente de la Junta de Finanzas, sino que también “nos permite hacer cosas que de otro modo no podríamos haber hecho en este momento”.

“Estamos pavimentando calles que no se habrían pavimentado, por ejemplo. Estamos arreglando cuencas colectoras que no se habrían arreglado. Estamos reemplazando los sistemas de calefacción y refrigeración en las escuelas que no habrían sido reemplazados hasta que pudiéramos haber pagado por ellos”, precisó Freedman después de la reunión de esta semana.