Miles de niños de CT se consideran personas sin hogar ¿La expiración de la prohibición de desalojo empeorará la situación?

- Publicidad -

NORWALK.- Una moratoria estatal de desalojos expiró la semana pasada, lo que podría aumentar el recuento de miles de niños y jóvenes sin hogar.

En el año escolar 2019-2020, el Departamento de Educación del Estado identificó a 4 mil 859 estudiantes sin hogar en sus escuelas públicas K-12, con salvedades.

Según la ley federal, los niños en edad escolar se consideran personas sin hogar si carecen de vivienda o de un espacio para vivir adecuado o permanente.

Eso incluye a los estudiantes que tienen que duplicar o compartir la vivienda con amigos o familiares debido al desalojo o la pobreza.

Los estudiantes transitorios a menudo están sujetos a traumas y carecen de necesidades básicas como alimentos, atención médica, tecnología y útiles escolares.

Tienden a mudarse de escuela con frecuencia, lo que puede afectar sus relaciones académicas y escolares.

Incluso antes de la pandemia, los defensores dijeron que les preocupaba que los niños hicieran la tarea y estudiaran para los exámenes en entornos laborales poco propicios.

Desde las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, Connecticut limitó los desalojos a escenarios que incluyen retrasos en el pago del alquiler durante al menos seis meses o causar una “molestia grave”, como dañar físicamente a otro inquilino o propietario o usar la unidad para el trabajo sexual o venta ilegal de drogas.

Los datos son experimentales, pero la U.S. Census Bureau Household Pulse Survey más reciente encontró que el 69 por ciento de los encuestados con hijos que no están al día con los pagos de alquiler informaron que es probable que se enfrenten al desalojo en los próximos dos meses, en comparación con el 10 por ciento de los encuestados sin hijos.

La moratoria estatal se extendió varias veces durante la pandemia, hasta que expiró el miércoles pasado.

Se espera que una moratoria federal caduque a fines de este mes.

En ausencia de la moratoria estatal, el gobernador Ned Lamont aprobó nuevas protecciones para los inquilinos, incluidos servicios legales gratuitos para los inquilinos de bajos ingresos al borde del desalojo y órdenes para que los propietarios aprovechen los 400 millones de dólares en ayuda federal disponible en Connecticut para cubrir el alquiler no pagado hasta al menos el final de este mes.

Muchos han aplaudido estas medidas, incluido el Center for Children’s Advocacy.

“Creemos que es inevitable que se levante la prohibición de desalojo”, dijo Yagaloff, Adam Yagaloff, un abogado del Center for Children’s Advocacy’s Homeless Youth Advocacy Project, quien calificó las protecciones como

“razonables”.

Pero aún está por verse si estas medidas van lo suficientemente lejos o si extienden las protecciones para los inquilinos durante el tiempo suficiente.

Difícil de rastrear

El número exacto de niños afectados por la falta de vivienda puede ser difícil de precisar.

Yagaloff dijo que los jóvenes transeúntes a menudo abandonan el sistema escolar: solo las tres cuartas partes de la población de estudiantes sin hogar de Connecticut se graduaron a tiempo en 2019, el año sin pandemia más reciente.

“Hemos visto durante el último año y medio que los jóvenes han tenido que encontrar trabajo para poder mantener a sus familias. Han tenido que suspender la escuela o asistir a la escuela con menos frecuencia para conseguir trabajo”, agregó el defensor.

Si bien la tasa promedio de ausencias crónicas fue del 20 por ciento este año, más del 57 por ciento de los estudiantes transitorios faltaron repetidamente a la escuela, según los datos estatales más recientes.

Un informe de la Connecticut Coalition to End Homelessness estimó que 7 mil 823 jóvenes de 13 a 24 años no tenían hogar o tenían viviendas inestables. Un número desproporcionado de ellos se identificó como afroamericano , hispano o LGBTQ +.

El recuento se realizó en enero de 2020 y es anterior a la pandemia, que según Hearst podría exacerbar una situación ya “frágil”.

En una encuesta estatal de jóvenes sin hogar o inestabilidad de vivienda, todos los encuestados informaron un empeoramiento de su situación desde COVID-19, según el Youth & Young Adult Taskforce of the Reaching Home Campaign.

Y aunque las escuelas no pueden detener los procedimientos de desalojo, según la ley federal tienen recursos para mitigar el impacto en otras facetas de la vida de los estudiantes.