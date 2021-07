Indocumentados sin seguro médico viven con miedo e incertidumbre

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Patricia Rosas ha sobrevivido tanto al coronavirus como al cáncer. Pero su lucha con un seguro médico asequible tampoco la ha hecho fácil.

“Han pasado cinco meses desde mi cirugía para extirparme el riñón. No me siento mal, pero tenía cáncer y no sentía nada. Así que tengo algo de miedo”, dijo Rosas.

Aproximadamente el 6% de la población del Estado no tiene seguro médico. Según un estudio de Access Health CT, las personas afroamericanas e hispanas representaron el 19% de la población sin seguro en 2018. Pero eso cuenta solo a las personas que son ciudadanos y residentes legales. Mientras tanto, el Migration Policy Institute reveló que el 52% de las personas indocumentadas carecen de seguro médico.

Los legisladores aprobaron un proyecto de ley que extenderá la cobertura de atención médica a las mujeres y niños inmigrantes embarazadas.

La medida, que comenzará en 2023, brindará acceso a Medicaid HUSKY a niños inmigrantes indocumentados de hasta 8 años.

Además, brindará atención prenatal a las embarazadas indocumentadas, así como atención posnatal durante un año. Ambos grupos calificarán según la elegibilidad de ingresos.

Pero eso deja fuera a pacientes como Rosas, que llegó de México hace casi 30 años. Ella se encuentra entre las 120 mil personas indocumentadas en Connecticut que no son elegibles para el seguro médico estatal para personas de bajos ingresos.

Durante años, Rosas sufrió en silencio, temerosa de que la rechazaran debido a su estado migratorio.

“Tenía un dolor agudo debajo de la caja torácica derecha que a menudo me dejaba sin aire. Ese dolor comienza muy leve y lo sufrí durante muchos años”, ”, manifestó Rosas.

Rosas visitó el centro de salud de su comunidad local donde le diagnosticaron un cálculo biliar.

“Le conté a la doctora sobre los síntomas, pero ella solo me dio un diagnóstico y ningún tratamiento porque la clínica no tenía el equipo necesario para tratarme”, relató la hispana.

En todo el Estado, los centros de salud comunitarios brindan atención médica primaria, dental y de salud conductual independientemente de la capacidad de pago de una persona.

En Hartford, el Hispanic Health Council sirve a las familias bajo un modelo que une el acceso a los servicios clínicos, la educación de salud preventiva y el bienestar familiar.

La organización se fundó en 1978 después de la trágica muerte de una niña cuya madre, que hablaba español, no entendía las instrucciones médicas que le estaban dando en inglés.

Esta muerte movió a los líderes a impulsar la promoción de la equidad en salud.

Yesenia Conde dirige el Departamento de Servicios a la Juventud del Ayuntamiento. La Junta atiende a más de 200 familias al año en promedio, y con la pandemia, ese número casi se duplicó. Conde dice que fue revelador.

Arelys Insignares es una trabajadora de salud comunitaria que promueve el bienestar familiar y trabaja directamente para educar a las familias y conectarlas con los servicios.

Si bien la pandemia interrumpió las visitas domiciliarias, el centro permaneció abierto.

Pero, más recientemente, Insignares reanudó las visitas en persona a las madres y sus hijos como parte de su Family Resource Center.

Trabaja con madres como Gladis Escalante, quien llegó de Guatemala hace 15 años. Escalante ha estado trabajando con Insignares desde el nacimiento de su primera hija hace 10 años.

Como muchas de las familias que visitan el Hispanic Health Council, la familia de Escalante es de ciudadanía mixta.

Si bien Insignares puede orientarla en la dirección correcta para acceder a los servicios de salud para sus hijas, la ayuda que la propia Escalante puede obtener es limitada.

“Imagínense, solo mis hijas tienen seguro médico, por ejemplo, yo no. No puedo ir a un médico porque no puedo pagarlo. En este momento, también soy diabética y, a veces, no puedo pagar los medicamentos porque estoy desempleada”, expresó Escalante.

Por lo tanto, trabaja en estrecha colaboración con Insignares para informarse y controlar su diabetes.

Eso es lo que le pasó a Patricia Rosas. Fue ingresada en cirugía en noviembre de 2019, casi siete meses desde su visita inicial a su centro de salud comunitario local.

“Cuando la doctora entró en la habitación, sin más preámbulos, me dijo que tenía cáncer en el riñón”, dijo Rosas, conteniendo las lágrimas. “Estaba en shock, no podía hablar, estaba como paralizada”, comentó Rosas.

Para ayudar a cubrir los costos, sus amigos organizaron una recaudación de fondos de GoFundMe y el Saint Francis Hospital le brindó asistencia financiera.

Sin ambos, su factura final de 57 mil dólares la habría dejado con una deuda abrumadora.