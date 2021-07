Departamento de Policía llevará a cabo foro comunitario acerca de sus recursos de ayuda

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- El Departamento de policía de Bridgeport organizará un foro comunitario, con el fin de conectar a las personas de la Ciudad con los recursos locales.

La jefa interina de la policía, Rebeca García, y el Departamento de Policía, instaron a la comunidad a participar en el evento en línea, a través de Zoom, programado para el martes 13 de julio, de 5:30 de la tarde a 7:00 de la noche.

“El ímpetu detrás de la organización de este evento es fortalecer las relaciones entre la comunidad, la policía y nuestros socios, y crear un diálogo abierto. “Además, nos gustaría que nuestra comunidad supiera qué recursos están disponibles para ellos, aborde sus inquietudes y haga un seguimiento de los planes de acción”, comentó García.

La información abarcará desde servicios de violencia doméstica y sexual hasta apoyo para el uso de sustancias y adicciones.

Los presentadores incluyen el Center for Family Justice, Liberation Programs, Project Longevity, Chemical Abuse Services Agency (CASA) y Connecticut Institute for Refugees and Immigrants (CIRI).

Estos socios presentarán quiénes son y qué servicios ofrecen, según la jefe interina de policía.

La sesión se produce después de más de un año de un mayor escrutinio sobre el Departamento de Policía y su relación con los habitantes de la Ciudad.

En junio pasado, los activistas acamparon frente a la sede de la policía para pedir la desviación de fondos del Departamento hacia la educación y los servicios sociales.

También en las conversaciones sobre el presupuesto y en los foros de ayuda ante una pandemia, los residentes y grupos como Bridgeport Generation Now han pedido que se asignen fondos a los jóvenes, la seguridad y la salud mental.

Un grupo de trabajo de reforma policial del Ayuntamiento también ha discutido formas de conectar mejor al Departamento con la comunidad.

El grupo de trabajo se reunió varias veces en privado el invierno pasado antes de reunirse públicamente a partir de febrero.

Entre las recomendaciones del grupo de trabajo en abril estaban crear más oportunidades para interactuar con los residentes.

El concejal Scott Burns, quien copresidió el grupo de trabajo, calificó el próximo foro como “algo bueno”, aunque su grupo no fue informado sobre el evento antes de que se hiciera público.

“Cualquier cosa que ayude a dar una cara más visible a la policía, y la gente conozca algunas de las conexiones que existen, definitivamente es algo positivo”, dijo.

Burns citó la relación del Departamento con el Center for Family Justice, por ejemplo, como una asociación de larga data sobre la que los residentes de Bridgeport tendrán la oportunidad de aprender más.

Para participar en el foro comunitario, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3dJSbew.