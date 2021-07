Bridgeport enfrenta dificultades para contratar nuevos agentes de la policía

- Publicidad -

BRIDGEPORT – La respuesta a la última campaña de reclutamiento policial de la Ciudad, lanzada en abril, parece reflejar una tendencia nacional a la que se enfrentan los departamentos cuando se trata de dificultades de contratación.

Según la administración del alcalde Joe Ganim, 419 candidatos presentaron solicitudes antes de la fecha límite del 4 de junio.

La puntuación en los exámenes escritos en persona, que se llevaron a cabo del 19 de junio al 3 de julio, se completará a mediados de julio con las siguientes pruebas orales.

De los 419 candidatos 132 son residentes de la Ciudad y 89 son mujeres, de acuerdo con el Ayuntamiento.

Sin embargo, en 2015, cuando el entonces alcalde Bill Finch lanzó una búsqueda de nuevos oficiales, su administración se jactó de que inicialmente se presentaron mil 13 candidatos, 800 de ellos llegaron a la etapa de entrevista oral y que 762 calificaron para la academia en espera de verificaciones de antecedentes, exámenes físicos y otros requerimientos.

La administración de Ganim quiere contratar a 60 nuevos oficiales y la jefa interina del Departamento, Rebeca García, podría usar esa mano de obra.

Esta semana dijo que la dotación óptima del Departamento es de 426 oficiales, pero que al 30 de junio tenía 349 hombres y mujeres bajo su mando.

David Daniels sirvió en la fuerza de Bridgeport desde 1988 hasta su retiro en 2014 y en un momento de esa carrera estuvo involucrado en el reclutamiento.

“Cuatrocientos oficiales es poco, es un número muy bajo para una ciudad tan grande”, comentó Daniels y agregó que eso hará que sea aún más difícil para la Ciudad terminar con un grupo suficientemente grande de contendientes calificados.

“Las pruebas son muy estrictas: un examen escrito, un examen físico, un examen mental, un detector de mentiras, un examen de detección de drogas. A lo largo del camino, la gente se quedará en el camino”, señaló Daniels.

“Todavía hay más de 400 candidatos potenciales”, precisó Dan Roach, asesor de Ganim y miembro de la comisión de policía de Bridgeport desde hace mucho tiempo.

“Si el número fuera mayor, se habría visto un poco mejor. Creo que refleja lo que estamos viendo en todo el país”, agregó Roach.

Varios medios de comunicación de todo el país han informado sobre problemas con el reclutamiento de las fuerzas del orden, incluida la Radio Pública Nacional (NPR) a finales del mes pasado.

“Los llamamientos históricos para la rendición de cuentas de la policía, la reforma y los intentos de ajuste de cuentas racial han dejado a los departamentos de policía de todo el país luchando por mantener a los oficiales que tienen y atraer a nuevos a la fuerza”, informó la NPR el 24 de junio.

Si bien el sindicato de la policía de Bridgeport no ofreció una respuesta, Larry Dorman, portavoz de la organización laboral matriz de ese grupo, la American Federation of State, County and Municipal Employees, expresó que “he hablado de manera anecdótica con varios de nuestros sindicatos locales que representan a los oficiales de la policía, y lo que están descubriendo es que los departamentos tienen poco personal, están perdiendo oficiales y la cantidad de candidatos para nuevos oficiales se ha reducido drásticamente.

“Y eso es preocupante”, señaló Dorman.

A nivel local, el Ayuntamiento y Ganim reunieron un grupo de trabajo para idear formas de reformar la aplicación de la ley. Esas propuestas se publicaron en abril.

Dorman agregó que “aún no se puede medir”, pero cree que el proyecto de ley de responsabilidad policial que los legisladores de Connecticut aprobaron el verano pasado “es parte de esa ecuación”.

La NPR también informó que la crisis de reclutamiento “se produce cuando muchas ciudades continúan lidiando con las consecuencias de la pandemia y el fuerte aumento de tiroteos y asesinatos”.

Bridgeport ha tenido nueve homicidios en lo que va de año, incluidos dos durante una semana a mediados de junio, lo que llevó a Ganim y García a anunciar un aumento en las patrullas centradas en áreas de alta criminalidad.

La Ciudad también tuvo nueve asesinatos a partir de este momento el año pasado, y esa cifra casi se triplicó a 24 para finales de 2020.

Daniels también culpó de la aparente falta de interés en una carrera policial a “los tiempos, que tiene que ver con la percepción de la policía, a nivel nacional, con toda la prensa negativa que han recibido”, pero señaló que la fuerza de Bridgeport también ha generó su parte justa de publicidad negativa.

El Departamento de Bridgeport ha sido golpeado en los últimos meses y años por controversias y escándalos, desde casos de fuerza excesiva y otros problemas de policías que se comportan mal, hasta luchas internas entre oficiales por ascensos y acusaciones de racismo.