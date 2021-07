Extraer agua del aire tanto de noche como de día

- Publicidad -

El agua dulce escasea en bastantes partes del mundo y en ellas debe obtenerse a un gran costo. Las comunidades cercanas al océano pueden desalinizar el agua de mar con este fin, pero hacerlo requiere una gran cantidad de energía. Lejos de la costa, a menudo la única opción que queda aparte de las visitas de vehículos cisterna es condensar la humedad atmosférica mediante el enfriamiento, ya sea a través de procesos que requieren igualmente un gran aporte de energía o mediante el uso de tecnologías “pasivas” que aprovechan la oscilación de la temperatura entre el día y la noche.

Sin embargo, con las tecnologías pasivas actuales, como es el caso de muchos sistemas que recogen el rocío, solo se puede extraer agua por la noche. Esto se debe a que el Sol calienta el material recolector durante el día, lo que hace imposible la condensación.

El equipo de Iwan Haechler, del Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich (ETH), ha desarrollado ahora una tecnología que, por vez primera, permite extraer agua las 24 horas del día, sin aporte de energía, incluso bajo un sol abrasador.

El nuevo dispositivo consiste esencialmente en un cristal con un revestimiento especial, que refleja la radiación solar y también irradia su propio calor a la atmósfera. Así, consigue enfriarse notablemente por debajo de la temperatura ambiente.

En la parte inferior de este cristal, el vapor de agua del aire se condensa en agua. El proceso es en esencia el mismo que se observa en las ventanas mal aisladas en invierno.

Haechler y sus colegas han publicado en la revista académica Science Advances los detalles de su avance tecnológico, bajo el título “Exploiting radiative cooling for uninterrupted 24-hour water harvesting from the atmosphere”. (Fuente: NCYT de Amazings)