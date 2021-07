Lanzan programa que permite a niños recibir entradas gratuitas en museos este verano

- Publicidad -

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció el lanzamiento de Connecticut Summer at the Museum, un nuevo programa estatal creado a raíz de la pandemia de COVID-19 que permite a los niños de Connecticut recibir entradas gratuitas en más de 90 museos de Connecticut, durante los meses de verano de este año.

El programa fue propuesto originalmente a principios de este año por el Gobernador como parte de su plan más amplio para utilizar una parte de los fondos de recuperación de Connecticut, que está recibiendo para proporcionar a los niños y las familias experiencias de aprendizaje y enriquecimiento de verano interesantes.

Su propuesta fue aprobada por la legislatura estatal en el presupuesto estatal bienal que firmó la semana pasada.

Según el programa, del 1º de julio al 6 de septiembre de este año, todos los niños de Connecticut menores de 18 años, más un adulto acompañante, recibirán entrada gratuita a cualquiera de los museos participantes, incluidos museos de casas históricas, sitios históricos, sociedades históricas, obras de arte, museos para niños, centros de ciencias, museos de interés especial, museos de historia natural, museos universitarios, arboretos, jardines botánicos y zoológicos.

Algunos de los participantes incluyen el Connecticut Science Center, el Connecticut’s Beardsley Zoo, el Acuario Marítimo en Norwalk, el Acuario de Mystic y el Mystic Seaport Museum, entre muchos otros.

La lista completa de los museos participantes se encuentra disponible en la web www.CTSummerMuseums.com.

El programa Connecticut Summer at the Museum se financia a través de una inversión de 15 millones de dólares de los fondos federales de recuperación de COVID-19, que Connecticut recibe de la American Rescue Plan Act.

Está siendo administrado por la Connecticut Department of Economic and Community Development’s Office of the Arts, en asociación con Connecticut Humanities, y cuenta con el apoyo de una campaña publicitaria dirigida por la Oficina de Turismo.

Las autoridades animaron a los residentes de Connecticut a aprovechar el programa Connecticut Summer at the Museum y compartir sus experiencias en las redes sociales utilizando el hashtag #CTSummerMuseums.