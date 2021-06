Marjorie de Sousa es criticada tras compadecerse por derrumbe en Miami

- Publicidad -

Marjorie de Sousa fue criticada por el mensaje que publicó, donde se compadece de las personas afectadas por el derrumbe de un edificio en Surf Side, Florida.

La actriz venezolana escribió: “Desde que ocurrió la tragedia en Miami, es como imposible acostarnos y no pedir por la gente que sigue atrapada, sigamos orando por todos los que aún no aparecen sean encontrados y salgan con bien”.

Las palabras de Marjorie no convencieron a muchos, y comenzaron a publicar comentarios en los que dicen no creerle, ya que si no se compadece del padre de su hijo, a quien no le permite ver al niño, mucho menos le puede importar lo que toda esa gente está viviendo.