EVENTOS COMUNITARIOS

Fondo para trabajadores excluidos

El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York está trabajando para abrir las solicitudes al Fondo de Trabajadores Excluidos.

Los defensores instaron a los inmigrantes tener todos sus documentos de empleo y requisitos de elegibilidad marcados y listos para solicitar la ayuda financiera.

Para mayor información y solicitar, pueden ingresar a la web https://fundexcludedworkers.org/spanish/.

Pruebas gratuitas de VIH

El viernes 25 de junio, de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, en 26 W. Main Street, Stamford (detrás de Stamford Manor, entrando por el Mill River Park), Stamford CARES, un programa de los Family Centers y el Departamento de Salud Pública de Connecticut brindarán pruebas gratuitas de VIH.

Los promotores instaron a las personas recomendar el evento a un amigo y así se podrán ganar una tarjeta de regalo de McDonalds.

Para mayor información, pueden llamar al 203-977-0802.

Clases de ciudadanía

De 25 de junio al 15 de agosto, el Centro Hispano de White Plains y Southern Westchester BOCES comenzarán un nuevo ciclo de las clases de ciudadanía de manera virtual.

Las clases están orientadas a los residentes legales que cumplen los requisitos para obtener la ciudadanía americana.

Las clases se brindarán los sábados de 2:00 de la tarde a 7:30 de la noche y los domingos, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para inscribirse, pueden ingresar a la web https://forms.gle/vzCvktyJQNbvUPEK6.

Para mayor información, pueden llamar a 914-289-0500.

Sábado musical

El sábado 26 de junio, de 10:00 a 11:00 de la mañana, en los Children’s Learning Centers, en 90 Maple Avenue, Stamford, se llevará a cabo un sábado musical.

De acuerdo con los promotores, las familias pueden disfrutar de música en vivo de la organización INTEMPO y hacer un recorrido para recibir información sobre inscripciones, conocer los programas de los Children’s Learning Centers y el plan de estudios. Para hacer el recorrido es necesario llevar puesta una máscara.

Las familias pueden inscribir a sus niños de manera gratuita en los programas. Pueden optar a asistencia financiera basada en la elegibilidad.

Los organizadores del evento son los Children’s Learning Centers, Child Development, Stamford School Reading Program, National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el programa Head Star.

Para mayor información, pueden llamar al 203-967-6960 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Recolección de alimentos

El Westport Sunrise Rotary y la Saugatuck Congregational Church llevarán a cabo una jornada de recolección de alimentos para beneficiar a la organización Person-to-Person.

La recolección de alimentos se realizará el sábado 26 de junio, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la la Saugatuck Congregational Church, en 245 Post Road East, Westport.

Para mayor información sobre qué alimentos las personas pueden donar pueden ingresar a la web https://buff.ly/3dahd6t.

Vacunas contra el COVID-19

El miércoles 30 de junio, de 1:00 a 5:00 de la tarde, la Spanish Community of Wallingford (SCOW) y Hartford HealthCare llevarán a cabo una clínica de vacunación contra el COVID-19 para las personas de 12 años.

Los asistentes recibirán la vacuna de Pfizer.

La clínica de vacunación será en las instalaciones de la Spanish Community of Wallingford (SCOW), en 284 Washington Street, Wallingford.

Para registrarse pueden llamar al 203-265-5866.

Capacitación financiera

Mutual Securuty Credit Union brindará tres talleres gratuitos llamados “Capacitación financiera independiente”, en 84 N. Colony Street, Wallingford.

El primer taller será el miércoles 30 de junio, de 7:00 a 8:00 de la noche, llamado “Su plan de actitud financiera”. El segundo será el miércoles 7 de julio, en el mismo horario, sobre “Conceptos básicos sobre prestamos” y el tercero será el 14 de julio cuyo tema será “Invierta en su futuro”.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán cómo desarrollar un plan de ahorro, comprender su puntaje crediticio, compra de vivienda, compra o refinanciamiento de auto, planificación para gastos de emergencia inesperados y planificación de jubilación.

Para mayor información, pueden llamar al 1-800-761-2400.