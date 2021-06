Legisladora renuncia al Senado estatal citando divorcio

- Publicidad -

GREENWICH.- La senadora estatal de Connecticut, Alex Kasser, la primera demócrata elegida por su distrito del condado de Fairfield desde 1930, anunció que renunciará a su cargo.

Citó su divorcio polémico y de alto perfil, argumentando que ya no puede hacer su trabajo de manera adecuada.

“Acabo de completar mi tercera sesión legislativa y me encantó mi trabajo y me encantó la responsabilidad de servir al público y hacer avanzar al Estado. Pero ya no puedo darle al trabajo la misma atención que merece debido a mi situación personal. Como funcionaria electa, tengo el deber para con mis electores y el público de explicar por qué me retiro y ser honesta al respecto”, declaró Kasser.

Presentará su renuncia oficial a la oficina de la Secretaria de Estado, Denise Merrill.

Kasser, de 54 años, superó en las elecciones a una titular republicana de cinco mandatos en 2018.

Fue su primera carrera competitiva y su victoria señaló que los demócratas estaban avanzando en un bastión tradicionalmente republicano de Connecticut.

Fue reelegida en 2020 en el distrito que incluye Greenwich y partes de New Canaan y Stamford.

Kasser, una ex abogada corporativa, era conocida como Alex Bergstein antes de cambiar legalmente su nombre en febrero de 2020.

Se casó en 1995 con su ahora separado esposo Seth Bergstein, director gerente y jefe del Global Services Group en el banco de inversión Morgan Stanley. La pareja tiene tres hijos adultos.

La aún Senadora estatal dijo que sus circunstancias personales han creado un “obstáculo insuperable” y que planea mudarse de Greenwich.

“Ya no puedo vivir ni trabajar en Greenwich porque está cargado de recuerdos de los 20 años que pasé criando a mis hijos aquí. Es demasiado doloroso estar en Greenwich ahora que me he separado”, expresó la aún legisladora.