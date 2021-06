Gobernador firma ley que legaliza y regula de forma segura consumo de cannabis para adultos

- Publicidad -

HARTFORD.- Después de la aprobación de la Cámara de Representantes y el senado estatal, la semana pasada, el gobernador Ned Lamont firmó la ley que legaliza y regula de forma segura el consumo de cannabis para adultos en Connecticut.

La legislación contiene reformas integrales que abordan muchas áreas, incluida la equidad, la justicia penal, la salud pública y la seguridad pública.

La legislación que el Gobernador Lamont firmó hoy es el Senate Bill 1201.

El Gobernador presentó inicialmente a la Asamblea General a principios de este año el proyecto Senate Bill 888 una propuesta para legalizar el consumo de cannabis para adultos. También propuso una legislación similar en febrero de 2020 como el Senate Bill 16.

LOS COMPONENTES CLAVES DE LA NUEVA LEY INCLUYEN:

Posesión: La posesión de cannabis entre adultos de 21 años o más será legal en Connecticut a partir del 1º de julio de 2021. Los adultos no pueden tener más de 1.5 onzas de cannabis en su persona, y no más de 5 onzas en sus hogares o encerrados en su camión o guantera.

Ventas minoristas: Las ventas minoristas de cannabis tienen como objetivo comenzar en Connecticut a fines de 2022. La venta, fabricación y cultivo de cannabis (además del cultivo en casa) requiere una licencia del Estado. Los productos que contienen delta-8-THC, delta-9-THC o delta-10-THC se consideran cannabis y solo pueden ser vendidos por minoristas autorizados.

Las personas que no tienen licencia del Estado pueden regalar cannabis a otros, pero no pueden venderlo. Las personas no pueden regalar cannabis a otra persona que haya “pagado” o “donado” por otro producto.

De cosecha propia: A los pacientes que participan en el programa de marihuana medicinal de Connecticut se les permitirá cultivar hasta seis plantas de cannabis (tres maduras, tres inmaduras) en el interior de sus hogares a partir del 1º de octubre de 2021. A todos los adultos mayores de 21 años se les permitirá cultivar una cantidad similar de plantas en el interior de sus hogares a partir del 1º de julio de 2023.

La ley incluye requisitos para mantener las plantas a salvo de cualquier otra persona. El cultivo doméstico de hasta seis plantas de cannabis se defeloniza (despenaliza criminalmente) a partir del 1º de julio de 2021 y, en cambio, dará lugar solo a infracciones.

Borra condenas anteriores: Ciertas condenas relacionadas con el cannabis que ocurrieron entre el 1º de enero de 2000 y el 1º de octubre de 2015 se borrarán automáticamente. Aquellos que busquen borrar las condenas relacionadas con el cannabis fuera de ese período deberán presentar una solicitud.

Equidad e inversiones: Para comenzar el trabajo necesario de reparar el daño causado por décadas de políticas fallidas de criminalización del cannabis, la ley implementa requisitos de mercado equitativo bajo los cuales al menos la mitad de todas las licencias iniciales están reservadas para los solicitantes de equidad social, dirigidas a aquellas comunidades que han sido más afectadas negativamente por la llamada guerra contra las drogas.

El Social Equity Council, creado por esta legislación, lanzará programas y apoyos para los solicitantes de equidad social en el mercado del cannabis.

Estructura impositiva: La ley promulga una estructura de tasas impositivas sobre la venta minorista de cannabis que incluye una nueva fuente de ingresos para los municipios. Esto incluye un impuesto municipal sobre las ventas del 3%, que se aplicará al pueblo o ciudad donde se realizó la venta minorista, el impuesto estatal a las ventas del 6.35% y un impuesto basado en el contenido de tetrahidrocannabinol (THC) del producto que será de 2.75 centavos por miligramo de THC para los comestibles de cannabis, 0.625 centavos por miligramo de THC para la flor de cannabis, y 0.9 centavos por miligramo de THC para todos los demás tipos de productos.

Esto significa que Connecticut generalmente tendrá una tasa impositiva 4% más baja que Nueva York y aproximadamente la misma que Massachusetts.

Ingresos para respaldar las oportunidades económicas en las comunidades objetivo: Una parte de los ingresos obtenidos de las ventas minoristas de cannabis se dirigirá a las comunidades que se han visto más afectadas negativamente por la guerra contra las drogas a través de la creación del Social Equity and Innovation Fund.

Ingresos para respaldar los servicios de prevención y recuperación del uso indebido de sustancias: Una parte de los ingresos obtenidos de las ventas minoristas de cannabis se destinarán a apoyar los servicios de prevención, tratamiento y recuperación del uso indebido de sustancias mediante la creación del Prevention and Recovery Services Fund.

Prevención del consumo por menores de edad: Esta legislación adapta el marco sólido del Estado con respecto a la prevención del acceso al alcohol por menores en el contexto del cannabis. Por ejemplo, será un delito menor de “Clase A” vender o proporcionar cannabis a una persona menor de 21 años. Además, una persona que permita a un menor de 21 años holgazanear en una tienda de cannabis recibirá una multa de mil dólares por la primera ofensa y las ofensas subsecuentes como un delito menor de “Clase B”.

Será un delito menor de “Clase D” que una persona menor de 21 años mienta sobre su edad o use una identificación falsa en un intento de comprar cannabis. Se requerirá que los servicios de entrega utilicen identificación en línea y verificación de edad.