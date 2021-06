Síntomas de la variante Delta son diferentes y más peligrosos que el virus original, advierten expertos

- Publicidad -

STAMFORD.- La variante Delta del COVID-19, con mucho la cepa más contagiosa durante toda la pandemia, tiene síntomas diferentes y más peligrosos que el virus original, advirtieron los médicos.

La cepa, detectada por primera vez en la India en diciembre de 2020, ahora representa el 90 por ciento de los casos nuevos en el Reino Unido y el 10 por ciento de los casos nuevos en los Estados Unidos.

Los médicos en China indicaron que sus pacientes que tienen la cepa Delta, conocida como B.1.617.2, se están enfermando más y sus condiciones están empeorando a un ritmo más rápido.

Alrededor del 12 por ciento de los pacientes con la variante Delta se enferman grave o gravemente dentro de los tres o cuatro días posteriores a la manifestación de los síntomas, un aumento sustancial del dos al tres por ciento observado con el virus original, agregaron los expertos.

Los síntomas también difieren entre la variante Delta y el virus del COVID-19 original, con dolor de estómago, pérdida de apetito, vómitos, náuseas, dolor en las articulaciones y pérdida de audición en los infectados con B.1.617.2.

El doctor Scott Gottlieb, ex comisionado de la U.S Food and Drug Administration (FDA), indicó que la cepa Delta podría ser la fuente dominante de nuevas infecciones en los Estados Unidos, lo que posiblemente provoque brotes en algunas regiones durante el otoño.

“En este momento, en los Estados Unidos, es alrededor del 10 por ciento de las infecciones y se duplica cada dos semanas”, comentó Gottlieb.

“Eso no significa que vayamos a ver un fuerte aumento en las infecciones, pero sí significa que esto va a tomar el relevo. Creo que el riesgo es que esto podría provocar una nueva epidemia de cara al futuro, por lo que es importante controlarlo desde ahora”, comentó el experto.

Los datos sugieren que aquellos que han sido completamente vacunados permanecen protegidos de la variante Delta, pero más de un tercio de los estadounidenses no han sido completamente vacunados y la mayoría de los niños no son elegibles para recibir las vacunas.

En algunas áreas de los Estados Unidos donde el 50 por ciento o menos de los residentes han sido completamente vacunados, se espera que la variante Delta eche raíces, lo que llevará a otro pico en esas regiones, señalaron los médicos.

Neil Ferguson, epidemiólogo del Reino Unido, precisó la semana pasada que la variante Delta es aproximadamente un 60 por ciento más transmisible que la cepa original del Reino Unido, conocida como B.1.1.7.

Una nueva encuesta de Gallup muestra que el 76 por ciento de los estadounidenses dicen que han sido vacunados o planean vacunarse, una cifra que se ha mantenido estable durante los últimos tres meses.

El 60% de los adultos estadounidenses informaron que habían sido completamente vacunados contra el COVID-19 en la encuesta de Gallup, realizada del 18 al 23 de mayo pasado.

Entre los que no planean vacunarse, el 78 por ciento dijo que es poco probable que reconsideren sus planes, incluido el 51 por ciento que dice que “no es probable que cambien de opinión y se vacunen”.