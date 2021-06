NY ofrecerá hasta $132 al mes en ayuda alimentaria a niños en edad escolar

- Publicidad -

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo anunció un estimado de 2.2 mil millones de dólares en asistencia alimentaria federal para los niños que no pudieron acceder a las comidas escolares gratuitas debido a la pandemia de COVID-19.

Según la Oficina del Gobernador, los fondos proporcionarán 132 dólares en ayuda alimentaria al mes a los estudiantes que permanecieron en aprendizaje remoto durante el año escolar 2020-2021, y 82 dólares al mes para aquellos que participaron en el programa híbrido.

El financiamiento será administrado por la New York State Office of Temporary and Disability Assistance a través del programa de Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT)

“Para muchas familias en todo el Estado, las comidas escolares gratuitas brindan un remedio crítico y la pandemia en curso solo lo ha hecho más difícil para quienes ya están lidiando con la inseguridad alimentaria”, declaró Cuomo.

“Esta financiación ayudará a los niños en edad escolar de todo nuestro Estado a acceder a asistencia alimentaria fundamental en un momento en el que tantas familias están tratando de llegar a fin de mes”, agregó el funcionario.

Los beneficios comenzarán a emitirse a los niños inscritos para recibir comidas escolares gratuitas a partir de esta semana.

Los pagos se distribuirán en dos fases: una a partir de esta semana y que se extenderá hasta finales de julio, y la segunda a partir de finales de julio y se extenderá hasta agosto.

Esto tendrá como objetivo cubrir los semestres de otoño y primavera.

Los niños que pertenecen a las familias que están inscritas en el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) verán sus beneficios en la tarjeta EBT regular de ese hogar.

Los hogares de todos los demás niños recibirán una carta informándoles sobre los pagos y cómo acceder a ellos.

Los niños menores de cinco años en un hogar SNAP obtendrán los beneficios de alimentos P-EBT para reemplazar las comidas perdidas debido al cierre de las instalaciones de cuidado infantil durante la pandemia. Estos beneficios cubrirán cierres desde octubre de 2020.

El dinero se puede utilizar para comprar alimentos en las tiendas minoristas autorizadas del Estado.

Los neoyorquinos también pueden usar estos beneficios para comprar comestibles en línea a minoristas autorizados.