Gobernador firma ley que borra antecedentes penales de ciertos delitos

NEW HAVEN.- El gobernador Ned Lamont firmó la ley Clean Slate (borrón y cuenta nueva), aprobado a finales del mes pasado por la legislatura, que elimina automáticamente los registros de ciertas condenas penales.

La ley, que la Cámara de Representantes envió al escritorio de Lamont el 27 de mayo pasado, tiene la intención de ayudar a las personas anteriormente encarceladas a seguir adelante con sus vidas y encontrar empleo, al borrar automáticamente los registros de sus condenas pasadas después de entre siete y 10 años, dependiendo de la gravedad del delito.

Cubre delitos menores y algunos delitos graves de clase D y E.

Lamont, que ha respaldado propuestas similares, había expresado previamente su preocupación por la legislación que elimina las condenas por delitos graves.

Pese a que el Gobernador firmó la ley, envió una carta a los legisladores solicitando algunos cambios futuros a la legislación.

Aunque los legisladores hicieron modificaciones tardías al proyecto de ley excluyendo delitos adicionales de la eliminación, Lamont les pidió que eliminaran más delitos graves de la elegibilidad.

También les preocupaba a los legisladores el acceso judicial y policial a los registros borrados.

“Sigo preocupado porque no se excluyan más delitos graves. También me preocupa que los registros borrados no estarán disponibles para que las agencias de justicia penal los consideren al determinar si emitir un permiso de armas o para la Rama Judicial, en caso de que el individuo regrese algún día a la corte. Hago un llamado a la legislatura para que aborde estas preocupaciones”, escribió Lamont en su carta.

Por su parte, el senador Gary Winfield, un demócrata de New Haven que es copresidente del Comité Judicial, declaró que “este es un proyecto de ley que tiene un impacto profundo en los seres humanos y, de hecho, a pesar de lo que algunas personas pensarían, esta política en realidad nos hace más seguros”.

La ley es una de las tres políticas de justicia penal de alto perfil que esperan una decisión del Gobernador.

La legislatura también aprobó otro proyecto de ley que limita el uso del confinamiento solitario en las prisiones de Connecticut.

Otro proyecto de ley haría que las llamadas desde el interior de las instalaciones correccionales sean gratuitas. Anteriormente, el Estado tenía algunas de las tasas más altas de llamadas de reclusos en el país.

La semana pasada, el director de presupuesto de Lamont sugirió que la administración se inclinaba por reducir las tarifas para hacerlas competitivas con otros estados en lugar de hacerlas gratuitas. Aunque el gobernador aún no ha dicho si firmará el proyecto de ley, el martes pasado se inclinaba por firmarlo.

“No estaba bien que estuviéramos cobrando un gran recargo a las personas que estaban encarceladas para que pudieran llamar a sus seres queridos a casa. Lo habría puesto más hacia la tasa del mercado, pero entiendo que hay un fuerte apoyo bipartidista para hacerlo sin costo. Así que tengo que echarle un vistazo para asegurarme de que se ajuste al presupuesto”, precisó Lamont.

La senadora Cathy Osten, copresidenta del Comité de Asignaciones, dijo que el presupuesto aprobado por la legislatura incluye fondos para llamadas telefónicas gratuitas.