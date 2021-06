Consumidores podrían ver tarifas reducidas de servicios públicos

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Los reguladores estatales de servicios públicos han dado su aprobación tentativa a un fallo para enmendar un acuerdo con The United Illuminating Co. (UI) que reducirá las facturas de los consumidores y también creará una estabilidad de tarifas a largo plazo para los clientes de la compañía eléctrica, con sede en Orange.

Si los miembros de la Connecticut Public Utilities Regulatory Authority (PURA) dan su aprobación final al acuerdo enmendado el 23 de junio, los consumidores de UI verían una disminución del 5.2 por ciento en sus facturas totales a partir del 1º de julio.

Eso se traduce en una reducción de 9.79 dólares por mes para el consumidor residencial promedio de UI que usa 700 kilovatios hora por mes, según Ed Crowder, portavoz de la empresa de servicios públicos.

El acuerdo también congelaría las tarifas de distribución base de UI hasta mayo de 2023.

Si se aprueba, el acuerdo también compensaría un aumento de hasta un 8 por ciento debido a los cargos de transmisión exigidos por el gobierno federal y los costos del acuerdo de compra de energía de Millstone.

Joe Cooper, un portavoz de PURA, dijo que el aumento debía haber entrado en vigencia el 1º de mayo, pero se suspendió hasta el 2 de julio, ya que el aumento se consideró un componente del acuerdo pendiente.

Los funcionarios de UI habían propuesto originalmente el acuerdo en marzo, pero los comisionados de PURA rechazaron el acuerdo original a mediados de abril.

El trato fue negociado entre la empresa de servicios públicos y el fiscal general de Connecticut, William Tong, así como otros funcionarios de la administración del gobernador Ned Lamont.

Tong dijo que apreciaba la voluntad de PURA de trabajar hacia un acuerdo enmendado.

“Las familias de Connecticut han pagado demasiado por su energía durante demasiado tiempo. Todos necesitamos este descanso comentó Tong.

UI está haciendo una contribución voluntaria de 5 millones de dólares como parte del acuerdo. También acorta el período durante el cual la compañía está devolviendo 41.55 millones de dólares en ahorros acumulados de recortes de impuestos federales, según Crowder.

PURA inicialmente rechazó el acuerdo y, en cambio, propuso un plan alternativo para amortizar los cargos acumulados durante un período de 68 meses.

A instancias del fiscal general Tong y otras partes del acuerdo, PURA reconsideró su proyecto de decisión, acordó revisar los méritos del acuerdo y permitió que las partes del acuerdo continuaran negociando