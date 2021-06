Frida Sofía manifiesta que demanda contra su madre y su abuelo “no es por venganza”

- Publicidad -

Frida Sofía anuncia a través de un video que subió a su cuenta de Instagram, que iniciará un proceso legal en contra de su madre Alejandra Guzmán y de su abuelo Enrique Guzmán, y aclaró que lo hace no por venganza, sino para que se haga justicia.

La influencer de 29 años en el video expresó: “Viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella. Me libero de su manipulación y su chantaje”.

Frida Sofía asegura que no busca venganza, sino justicia a los abusos que sufrió por parte de su madre y abuelo: “Agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia y una manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán…busco justicia, no venganza”.

Hasta el momento ningún familiar de Frida Sofía ha emitido ninguna declaración a lo anunciado por la joven y su equipo legal, quienes en conferencia de prensa dieron detalles de la demanda.