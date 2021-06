Yonkers lanza programa de alivio de alquiler de emergencia para afectados por COVID-19

- Publicidad -

YONKERS.- El alcalde Mike Spano, anunció que Yonkers lanzó su Emergency Rental Assistance Program (Y-ERAP) para ayudar a las familias con sus pagos de alquiler atrasado, servicios públicos, una posible reubicación o gastos debido a los impactos económicos de la pandemia COVID-19. Se espera que Yonkers otorgue 14.5 millones de dólares en ayuda desde ahora hasta septiembre de 2022, de fondos recibidos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en virtud del American Rescue Plan.

Trabajando en colaboración con organizaciones comunitarias locales, específicamente Cluster Community Services, The Bridge Fund of Westchester, Inc., Westchester Residential Opportunities, Catholic Charities y Westhab, Yonkers lanzó el Y-ERAP, disponible en la web www.yonkersny.gov/yerap donde los residentes puede acceder a información sobre los requisitos de elegibilidad, los recursos del programa y comenzar el proceso de solicitud.

“Yonkers se enorgullece de ayudar a los inquilinos con dificultades que se han visto afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Más que nadie, sabemos cómo servir mejor a nuestros inquilinos y propietarios locales y conectarlos con nuestras organizaciones sin fines de lucro locales que son las ‘botas sobre el terreno’ con los necesitados. Queremos asegurarnos de que nuestros residentes sean parte de la recuperación económica de la ciudad lo antes posible”, expresó Spano. “

De acuerdo con las autoridades, aquellos elegibles para el Emergency Rental Assistance Program (Y-ERAP) de Yonkers deben haber sufrido una reducción de ingresos o desempleo debido al COVID-19, adeudar el alquiler atrasado a partir del 20 de marzo de 2020 y enfrentar la falta de vivienda o la inseguridad de la vivienda en 2021.

La elegibilidad incluye:

* Ser residente de Yonkers

* Adeudar el alquiler atrasado a partir del 20 de marzo de 2020

* Usted o un miembro de su hogar que se haya visto afectado económicamente por la pandemia COVID-19

* Estar en riesgo de inestabilidad de vivienda

* Su hogar es igual o inferior al 80% del ingreso medio del área.

Priorización a los hogares:

* Hogares con ingresos inferiores al 50% del ingreso medio del área

* Hogares con una o más personas que no han estado empleadas durante el período de 90 días anterior a la fecha de solicitud.

Según Spano, la Ciudad de Yonkers espera atender al menos a 400 hogares durante la primera ronda de su Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP).

La U.S. Census Bureau’s 2013-2017 American Communities Survey informó que había 133 mil 154 hogares ocupados por inquilinos en el condado de Westchester, incluidos 39 mil 197 en Yonkers.

Se estima que 31 mil 557 hogares arrendatarios en Westchester y 9 mil 290 en Yonkers creen que están en riesgo inminente de desalojo.